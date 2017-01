Te zabiegi pomogą Ci zrealizować noworoczne postanowienia!

Noworoczne postanowienia z to znana większości z nas tradycja. Niestety badania wskazują, że realizowane są one jedynie przez 8% ludzi, którzy je podjęli. Zazwyczaj nie udaje Ci się trafić do tej grupy? Zmień to! Jeśli wśród Twoich planów na 2017 rok są te związane z wyglądem nie bój się skorzystać ze wsparcia specjalistów. Jakie zabiegi pomogą osiągnąć upragniony cel? Podpowiadamy!

Zdjęcie Wyeliminowanie skórki pomarańczowej jest bardzo trudnym zadaniem /©123RF/PICSEL

Która z nas nie obiecywała sobie pozbycia się cellulitu czy zbędnego tłuszczyku i cieszenia się pięknym, wymodelowanym ciałem? A może należysz do grupy, która postanawiała sobie, że w końcu zadba o swój wygląd i komfort, pozbywając się zbędnego owłosienia? Niezależnie od rodzaju postanowień warto postarać się, aby w tym roku nareszcie udało się je zrealizować!

Będę miała zgrabne i wymodelowane ciało!

Takie postanowienie dobrze wesprzeć odpowiednio dobraną dietą i oczywiście aktywnością fizyczną. Jest to bardzo dobre podejście - dzięki tym zmianom możesz wpłynąć nie tylko na swój wygląd, ale również na zdrowie i samopoczucie. Pamiętaj jednak, że uzyskanie wymarzonych rezultatów może potrwać kilka miesięcy i będzie wymagało dyscypliny i regularności. Nie możesz mieć też pewności, że włożony wysiłek pozwoli na wymodelowanie dokładnie tych obszarów, na których najbardziej ci zależy. W tym aspekcie najlepiej zdać się na medycynę estetyczną, która za pomocą mało inwazyjnych procedur pozwoli osiągnąć wymarzony efekt. Jakich zabiegów szukać?



- W modelowaniu sylwetki dobrze sprawdzają się m.in. fale radiowe. Przykładem może tu być urządzenie Venus Freeze, który łączy działanie fal z impulsem magnetycznym, co pozwala na uzyskanie naprawdę dobrych efektów wyszczuplających i ujędrniających w wybranym obszarze - mówi dr n. med. Monika Kuźmińska z Yonelle Zwolińska Beauty Institute.



Jak wygląda ten zabieg? Po nasmarowaniu specjalnie przygotowanym kremem glicerynowym skóra jest podgrzewana głowicą emitującą fale radiowe do określonej przez lekarza temperatury. W trakcie zabiegu głowica cały czas jest przesuwana po skórze, a temperatura jest kontrolowana, co gwarantuje zarówno skuteczność, jak i bezpieczeństwo.

Pozbędę się cellulitu!

Wyeliminowanie skórki pomarańczowej jest bardzo trudnym zadaniem. Na pewno próbowałaś już różnego rodzaju kosmetyków i masaży - jednak czy efekt był dla Ciebie satysfakcjonujący? Jeśli odpowiedź nie jest twierdząca koniecznie pomyśl o wizycie w gabinecie medycyny estetycznej. Skutecznym zabiegiem pozwalającym pozbyć się tego problemu, a przy okazji wymodelować sylwetkę, jest karboksyterapia. Jak działa?



- Dwutlenek węgla, wprowadzony podskórnie do tkanki tłuszczowej, zmienia się w kwas węglowy i niszczy komórki tłuszczowe. Zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego drenażu limfatycznego leczonego obszaru, poprawy metabolizmu i wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten prowadzi do zmniejszenia liczby komórek tłuszczowych i wymodelowania sylwetki - wyjaśnia dr Kuźmińska.



Odnowienie komórek skóry i stymulacja syntezy kolagenu, które są efektem zabiegu, prowadzą do wygładzenia powierzchni skóry i usunięcia cellulitu, nawet w zaawansowanej postaci. Poprawa krążenia i napięcia skóry pomaga również zniwelować rozstępy.

Marzą mi się gładkie nogi na stałe!

Chciałabyś na dobre pozbyć się zbędnego owłosienia i nie martwić się już koniecznością częstej depilacji? Rozwiązanie jest jedno - zabieg laserowy. Jest to procedura, która nie tylko gwarantuje trwałą, ale również bezbolesną likwidację problemu (istnieją urządzenia z chłodzącymi końcówkami, które znacznie podnoszą komfort pacjenta). Znakomite efekty zabiegu widoczne są u osób o różnych typach karnacji i kolorach włosów. Jeżeli chcesz pozbyć się zbędnych włosków i latem cieszyć się gładką skórą pamiętaj, że musisz zadbać o to odpowiednio wcześnie!



- Wynika to z faktu, że depilację laserową trzeba wykonywać w serii. Jest to bardzo ważne, ponieważ włosy nie rosną równocześnie, a laser działa tylko na te w aktywnej fazie wzrostu. Dzięki powtórzeniom mamy pewność, że zlikwidujemy je wszystkie i będziemy mogli na stałe cieszyć się efektem - dodaje dr Kuźmińska.

