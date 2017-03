Top 5 – must have’y w damskiej torebce

Mała czarna, klasyczne jeansy i cieliste szpilki – to obowiązkowe pozycje w garderobie modnej kobiety XXI wieku. Jesteśmy aktywne, zabiegane, często przebywamy poza domem. W nagłych sytuacjach możemy potrzebować kilku drobiazgów. Jakie akcesoria powinny znaleźć się w torebce każdej z nas?

Zdjęcie Jakie akcesoria powinny znaleźć się w torebce każdej z nas? /©123RF/PICSEL

Lusterko

Tylko ono powie przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie! Czy kiedykolwiek udało się poza domem perfekcyjnie podkreślić oko albo stylowo ułożyć włosy bez lusterka? Warto mieć je zawsze w torebce, przyda się, gdy musimy szybko poprawić wygląd przed spotkaniem albo po prostu przejrzeć się dla swojego dobrego samopoczucia.

Powerbank

Każda z nas lubi wiedzieć na bieżąco, co się dzieje u znajomych na Facebooku, lub przeczytać w sieci o modowych trendach na kolejny sezon. Skutkiem długiego korzystania ze smartfona jest konieczność częstego ładowania baterii telefonu. Zawsze w torebce nośmy powerbank. Dzięki stałemu źródłu prądu możemy bez ograniczeń surfować w internecie. Dodatkowo akcesorium łatwo można uczynić ładnym osobistym gadżetem, np. cyfrowo drukując na jego obudowie ulubione zdjęcie czy cytat.

Krem do rąk

O nawilżeniu skóry warto pamiętać przez cały rok. Szczególnie wymagający pielęgnacji jest naskórek dłoni. Aby zapobiec suchości skóry, dobrze jest mieć przy sobie wygodny krem do rąk. Mała tubka kremu np. marki CD bez problemu zmieści się w torebce. Dzięki regenerującym właściwościom wyciągu z rokitnika szorstkie dłonie odczują zdecydowaną ulgę.

Chusteczki nawilżające

Mokre chusteczki to najwygodniejszy i szybki sposób na oczyszczenie skóry twarzy, kiedy nie mamy dostępu do wody i kosmetyku myjącego. Dzięki nim nie tylko usuniemy zanieczyszczenia, ale także zmyjemy makijaż, nawet wodoodporny tusz do rzęs. Wystarczy zrobić przegląd akcesoriów do mycia twarzy w pobliskiej drogerii, by wybrać te, które będą odpowiadały naszym potrzebom. Niektóre chusteczki są nasączone specjalnymi substancjami (np. mocznik) i witaminami (np. B5), które odżywiają oraz regenerują skórę.

Zestaw do pielęgnacji paznokci

Pilniczek, zmywacz i bezbarwny lakier do paznokci - pakując najważniejsze rzeczy do torby, pamiętajmy o tych trzech pozycjach. Wystarczy chwila, aby złamać paznokieć albo nabawić się nieestetycznych odprysków lakieru. Te akcesoria zajmują niewiele miejsca, a mogą wyciągnąć nas z niejednej opresji. Kiedy będziemy zmuszone zmyć lakier z paznokci, zawsze możemy nałożyć na nie warstwę odżywki. Wzmacniania paznokci nigdy za mało! Bezbarwny lakier przyda się także, gdy... pójdzie nam oczko w rajstopach.