Top 5 porad w zimowej pielęgnacji włosów

W zimowym okresie zazwyczaj nie przywiązujemy dużej wagi do ochrony i pielęgnacji włosów oraz skóry głowy. To błąd! Nieważne czy włosy są krótkie czy długie, farbowane czy naturalne – jeśli wiosną chcemy dumnie zdjąć czapki z głów, zimą koniecznie musimy o nie zadbać. Chcąc cieszyć się zdrową i piękną fryzurą, wystarczy przestrzegać 5 prostych zasad.

Zdjęcie Zaprzyjaźnij się więc z czapką, ale unikaj ciasnych nakryć z tworzywa sztucznego /©123RF/PICSEL

Elektryzowanie się włosów, puszenie, łamliwość, nadmierne przetłuszczanie, utrata objętości, łupież czy nadwrażliwa skóra głowy, to najczęstsze problemy, z którymi borykamy się zimą. Aby ich uniknąć, trzeba pamiętać o właściwej pielęgnacji, która nie jest skomplikowana, ale oczywiście wymaga pewnej konsekwencji.

Częściej myj i czesz

Chłodna woda to sojusznik w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności i kondycji włosów zimą. Każde mycie głowy, zakończ letnim strumieniem wody, dzięki któremu zamkniesz łuski włosów i naturalnie dodasz im gładkości. Nie bój się myć włosów codziennie, ponieważ mogą one potrzebować tego częściej niż zwykle - pamiętaj tylko o wyborze właściwego szamponu. Sięgając po produkt do mycia sprawdź, czy zawiera on składniki skutecznie oczyszczające skórę głowy, jak np. rumianek, nasturcja, cytryna czy bluszcz. Wśród codziennych zabiegów pielęgnacyjnych znajdź również chwilę czasu na szczotkowanie, które poprawia zarówno kondycję włosów, jak i skóry głowy. Najlepiej sprawdzą się do tego grzebienie o szeroko rozstawionych zębach lub profesjonalne szczotki z naturalnego włosia.





Odżywiaj i nawilżaj

Zabiegów regeneracyjnych nie odkładaj do wiosny. Mróz, sztuczne ogrzewanie, zanieczyszczenia powietrza, a także codzienne modelowanie bardzo negatywnie wpływają na włosy, szczególnie te zniszczone. Już teraz sięgaj więc po produkty o bogatszym składzie, zastosuj kuracje nawilżające, a także postaw na naturalne składniki. Zbawienne działanie dla twojej fryzury będą mieć algi morskie, zioła - jasnota, szałwia, nagietek, czy ekstrakty owocowe, jak np. mango i marakuja.

- Aby włosy wyglądały dobrze, były zdrowe i odpowiednio zadbane, musimy używać kosmetyków systematycznie. Włos lubi odżywienie i stałą pielęgnację, lubi być ciągle wypełniony substancjami, które mają go rewitalizować. Do codziennej pielęgnacji musimy wybrać kosmetyki ściśle dopasowane do naszych potrzeb. Zimą skupmy się przede wszystkim na nawilżeniu, oczyszczeniu i odżywieniu - mówi Andrzej Wierzbicki, stylista fryzur i współzałożyciel marki profesjonalnych kosmetyków Wierzbicki & Schmidt.

Przynajmniej raz w tygodniu poświęć chwilę na przeprowadzenie kuracji regenerującej, dzięki której skutecznie odżywisz swoje włosy. Nałóż na nie maskę i pozostaw na kilkanaście minut. Jeśli chcesz wzmocnić efekt, przykryj włosy ręcznikiem. Dobra odżywka zniweluje nadmierne puszenie, nada włosom blasku i pomoże ujarzmić elektryzujące się kosmyki. Możesz też zafundować włosom mini SPA i to bez konieczności przeprowadzenia specjalistycznych zabiegów. Wystarczy, że wybierzesz się do sauny, nałożysz na włosy esencję i... po prostu się zrelaksujesz. Ciepło aktywuje składniki odżywcze maski, które wnikną w strukturę włosów wyjątkowo głęboko. To doskonały zabieg, polecany szczególnie w przypadku przesuszonych włosów.

Unikaj suchego powietrza

W okresie ogrzewania fryzura nieustannie jest narażona na suche i ciepłe powietrze, dlatego warto jeśli zadbasz o właściwą wilgotność pomieszczeń, w których przebywasz. Pamiętaj też o systematycznym nawadnianiu organizmu od wewnątrz, czyli piciu wody. Ponadto susz włosy chłodnym nawiewem, najlepiej używając suszarki z jonizacją, co zapobiegnie ich elektryzowaniu. Dodatkowo, żeby szybko przygładzić niesforne włosy, zastosuj prosty trik - przeciągnij po nich zwilżonymi dłońmi - woda zneutralizuje ładunki elektryczne. Możesz wykorzystać też spray o działaniu antystatycznym. Jednocześnie zawsze pamiętaj o ich dokładnym wysuszeniu, ponieważ wilgotne, wystawione na działanie ujemnej temperatury włosy, będą się łamać i rozdwajać. Zimą rozsądniej korzystaj także z lokówki i prostownicy. Zamiast nich, do modelowania wybierz okrągłą szczotkę lub dyfuzor, które pomogą podkręcić, wygładzić włosy lub zwiększyć ich objętość.

Zadbaj o dietę

Kondycję włosów bez wątpienia może osłabić nieprawidłowa dieta. Zimą jemy mniej owoców i warzyw, dlatego warto urozmaicić swój jadłospis. W uzupełnieniu witamin i mikroelementów pomogą rośliny strączkowe, produkty bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 i 6, kiszone warzywa, suszone owoce, kiełki, pestki dyni i słonecznika oraz orzechy. Gdy zachodzi taka potrzeba warto też rozważyć dodatkową suplementację. Na włosy wzmacniająco działają m.in. tran, skrzyp i wiesiołek. Aby z wypadaniem włosów walczyć kompleksowo, do codziennej pielęgnacji należy włączyć także dedykowany temu problemowi szampon.

- Na wypadanie włosów wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim zła dieta, stres, przemęczenie, uboczne skutki działania leków, a także pora roku. Ponieważ jest to problem złożony, spowodowany również złym stanem skóry głowy, aby go wyeliminować powinniśmy przede wszystkim wybrać szampon zawierający dużą ilość składników aktywnych, redukujących wypadanie włosów i przyspieszających wzrost nowych. Musimy też właściwie oczyszczać i pobudzać krążenie skóry głowy - wyjaśnia Tomasz Schmidt, stylista fryzur i współzałożyciel marki. - Z wypadaniem włosów borykają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Świadomi zapotrzebowania na produkty pomagające zniwelować ten kłopot, opracowaliśmy recepturę profesjonalnych szamponów - eliksir Czarna Orchidea oraz w przypadku silniejszego problemu Eukaliptus & Rozmaryn - których używać może każdy - dodaje Schmidt.

Noś czapkę

Zimą pewnie wielokrotnie stajesz przed dylematem czy założyć czapkę i popsuć sobie fryzurę czy jednak nie. Jeśli się wahasz pamiętaj, że mróz i niesprzyjające warunki pogodowe mogą poważnie uszkodzić cebulki włosów. Zaprzyjaźnij się więc z czapką, ale pamiętaj - unikaj ciasnych nakryć z tworzywa sztucznego. Postaw na naturalne materiały, takie jak wełna lub bawełna. Dodatkowo lepiej zepnij włosy, by ochronić je przed tarciem i w konsekwencji rozdwojeniem końcówek. Jeśli jednak w czapce czujesz się niekomfortowo, w alternatywie zawsze pozostaje też kaptur.

Zimowa aura bez wątpienia zmusza nas do dbałości o włosy, ale nie tylko w tym okresie powinniśmy je chronić. Skuteczna pielęgnacja to codzienne nawyki, które wprowadzone na stałe stają się proste i nie zajmują wiele czasu, jednak pozwalają osiągnąć wspaniałe rezultaty. W końcu o swoje włosy, tak jak o siebie powinniśmy dbać przez cały rok.