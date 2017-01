Trądzik skóry dojrzałej – jak sobie z nim radzić?

Skończyłaś już 25 lat, a pomimo tego problemy ze skórą dojrzałą spędzają Ci sen z powiek? Zastanawiasz się, jak pozbyć się trądziku? Poznaj domowe sposoby pielęgnacyjne, maseczki na trądzik i metody usuwania blizn potrądzikowych.

Trądzik po 25. najczęściej spowodowany jest zaburzeniami hormonalnymi i wzrostem stężenia androgenów, czyli męskich hormonów płciowych. Jeżeli do tego dochodzą uwarunkowania genetyczne, stres, chroniczne zmęczenie, zła dieta oraz wysuszone powietrze - trądzikowa katastrofa na Twojej skórze gwarantowana! Sprawdź, jak pozbyć się trądziku i zapomnieć o problemie raz na zawsze.

Codzienna pielęgnacja skóry trądzikowej

Sposoby na trądzik bywają przeróżne, jednak podstawą zawsze jest właściwa pielęgnacja skóry. Piękna, gładka i zadbana cera to regularne dbanie o nią podczas codziennej toalety. Pierwszym krokiem jest oczyszczanie skóry z zaskórników i zapobieganie powstawaniu nowych wyprysków oraz stanów zapalnych. Złuszczanie naskórka wykonuj przy pomocy peelingów enzymatycznych, delikatnych pianek i antybakteryjnych żeli do twarzy. Zwracaj szczególną uwagę na wrażliwą strefę T - czoło, nos, broda - gdzie najczęściej powstają zaskórniki i trądzik. Podczas pielęgnacji nie zapominaj również o szyi i dekolcie. Unikaj produktów z alkoholem, aby skóra miała naturalne pH. Wklepuj nawilżające oraz przeciwtrądzikowe kremy z retinolem i witaminą C - naturalnymi antyoksydantami skóry np. Noble Health.

Po całym dniu do demakijażu stosuj delikatne, ziołowe toniki oraz kremowe mleczka do demakijażu twarzy.

Uważaj na to, co jesz i pijesz

Jeżeli chcesz uniknąć nieestetycznych wyprysków, zwróć uwagę na swój jadłospis. Wyłącz z codziennej diety pikantne potrawy, ogranicz spożywanie soli, fast foodów, sztucznych barwników, cukru oraz napojów gazowanych i alkoholu, które mogą zwiększać wydzielanie sebum w skórze i przyspieszać powstawanie trądzikowych zmian. Jedz więcej warzyw i owoców bogatych w mikroelementy, witaminę A (sałata, papryka, szcyzpior) i witaminę B (pomidory, marchew, fasola). Spożywaj również więcej produktów pełnoziarnistych, bogatych w cynk, kwasy omega-3 oraz błonnik, aby wesprzeć naturalną regenerację cery.

Domowe sposoby na trądzik

Jeżeli szukasz sprawdzonych, domowych sposobów na trądzik, postaw na delikatne maseczki i napary, które oczyszczą cerę i pomogą Ci złagodzić stany zapalne.

1. Pomocna może okazać się maseczka z 1/4 drożdży zmieszanych z łyżką ciepłego mleka, którą należy stosować codziennie przez miesiąc. Nałóż maseczkę na twarz i po 20 minutach zmyj ją ciepłą wodą.

2. Wypróbuj oczyszczającej mocy sody oczyszczonej i wody. Maseczkę pozostaw przez 20 minut na skórze, a potem dokładnie zmyj. Stosuj taką mieszankę 2-3 razy w tydodniu.

3. Załagodź zaczerwienienia i stonizuj twarz naparem z bazylii. Do wrzącej wody wrzuć kilka listków zgniecionej bazylii, a następnie przemyj twarz wacikiem nasączonym takim naturalnym tonikiem.

4. Jeżeli Twoje przebarwienia po trądziku nie są rozległe, spróbuj poradzić sobie z nimi za pomocą soku z wyciśniętego ogórka, soku z cytryny lub naparu z natki pietruszki. Takie naturalne okłady na twarz złagodzą podrażnienia skóry.

5. Walcz z niedoskonałościami skóry za pomocą aloesu. Urwij listek aloesu i rozgnieć go w miseczce, aby wypłynął z niego sok. Nasączonym wacikiem przemywaj regularnie miejsca, gdzie występuje trądzik.

Usuwanie blizn potrądzikowych u specjalisty

Blizny po trądziku powstają na skórze, kiedy proces gojenia się zostaje zaburzony, a tkanka nie regeneruje się w odpowiedni sposób. Jak sobie poradzić z takimi niedoskonałościami? Najlepiej udać się do dermatologa, który oceni głębokość blizn i zaproponuje sposób leczenia. Niektóre blizny można zlikwidować za pomocą zabiegów pielęgnacyjnych przy użyciu lasera, mikrodermabrazji oraz peelingów z kwasem trójchlorooctowym, glikolowym i azelainowym. Wybierz najlepszą metodę dla siebie.