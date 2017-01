Trend fitness 2017 - trening ciała i umysłu

Nowy rok przynosi wiele postanowień o aktywności fizycznej, a branża fitness wychodzi im naprzeciw. Nadchodzący rok zapowiada połączenie treningu ciała i umysłu - ćwiczenia będą przeplatane medytacją.

Rok 2016 w branży fitness zapisał się pod znakiem intensywnych treningów kardio. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia łączące w sobie elementy boksu, trening HIIT. W nowym roku jednym z wiodących trendów w branży jest połączenie treningu ciała i umysłu. Zatem trend mindfullness, medytacja będą tym, co będzie odróżniać podejście do aktywności fizycznej.

Ten trend, ma pokazać, że trening umysłu jest równie ważny, co trening naszego ciała, przekonują eksperci branży wellness.

Innym widocznym nurtem może okazać się trening zgodny z naszym DNA. Odpowiednie testy mają wskazać, jaka forma aktywności fizycznej jest dla nas najlepsza i jaka może być najbardziej efektywna.

Trener personalny, Andrzej Bogdal, wskazuje, że na podstawie badań DNA można ustalić odpowiedni rodzaj i ilość aktywności fizycznej.



- Są testy, które badają kilka genów oraz predyspozycję do określonej aktywności fizycznej. Określa się tutaj także rodzaj włókien mięśniowych - wyjaśnia.

- Podstawą jest określenie typu włókien mięśniowych, ale to dotyczy raczej poziomu zawodniczego. Jeżeli chcemy stworzyć zawodnika, to bardzo istotne znaczenie ma genetyka oraz budowa mięśni, poprzez to możemy określić, do jakiego rodzaju sportu mamy predyspozycję czy to są sporty wytrzymałościowe czy siłowe. Duże znaczenie ma tutaj typ włókien mięśniowych, bo ich budowa jest podobna, ale właściwości metaboliczne i ich skurcz się różni - dodaje.

Wskazuje również, że dla osób rekreacyjnie uprawiających sport nie ma to większego znaczenia.



- Na poziomie amatorskim najważniejsze, aby przestrzegać kilku podstawowych zasad związanych z odpowiednim żywieniem, pracować na odpowiedniej intensywności określonej pod konkretny cel i to wniesie pozytywne zmiany - radzi Andrzej Bogdal.

Eksperci podkreślają istotę jeszcze jednego trendu, regeneracji. Wraz ze wzrostem popularności bardzo intensywnych treningów, całodobowych siłowni i dążeniem do uzyskania jak najlepszych efektów, specjaliści przypominają o konieczności regeneracji. W ślad za tym trendem, modne mogą okazać się studia medytacji. Ten nurt pojawił się pod koniec roku w Stanach, gdzie równie popularne co sale fitness, stały się tzw. butiki do medytacji, będące zapowiedzią tego, co w wellness będzie najważniejsze - połączenie treningu ciała i umysłu. (PAP Life)