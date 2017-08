Trendy we fryzjerstwie - pastelowo i barberowo

Farbowanie włosów na pastelowe odcienie w przypadku kobiet i retro szyk z salonu barberskiego w przypadku panów - to wciąż główne tendencje we fryzjerstwie. O tym, co jest teraz na czasie, opowiada wirtuoz grzebienia i nożyczek Jan Dybowski.

Zdjęcie W tym sezonie wciąż modne są różowe włosy /©123RF/PICSEL

"Cały czas królują u nas pastele. Czyli kolory kwieciste, koloryzacje, które zawierają w sobie elementy różu, wrzosu, zieleni, niebieskiego, jakieś bardzo kolorowe melanże. Jest to bardzo wyzywające" - opowiada fryzjer Jan Dybowski.Stylista przyznaje, że ostatnio jeździ bardzo dużo po Polsce, odwiedza mnóstwo ogrodów botanicznych i swoje fascynacje bierze z roślin, z kolorów liści. "Robię zdjęcie, potem wymyślam, jak mogę ułożyć kolory, żeby oddać np. meksykańskie czy amazońskie rośliny" - tłumaczy.

Reklama

Jeśli chodzi o trendy, które utrzymane są w spokojniejszej tonacji, na czasie są metaliki, kolory imitujące tytan czy ciężkie metaliczne barwy. "Jeśli pada światło na taką fryzurę, to świecimy się na odległość" - mówi Dybowski. Jednocześnie, jego zdaniem, są to kolory najtrudniejsze do wykonania dla fryzjera.

A co słychać u panów? Prym wiodą salony barberskie i fryzury retro - starannie przycięte i ułożone, z przedziałkiem, w stylu lat 20. i 30. Jak zauważa Dybowski, taka moda panuje też w krajach skandynawskich, ale na Zachodzie nie jest już czymś powszechnym.Stylista ma nadzieję, że ten trend szybko w Polsce minie. "Właściwie każdy mężczyzna wychodzi od fryzjera z tym samym, czyli przedziałkiem i zaczeską na bok. Nie każdej osobie to pasuje. Osobiście preferuję styl bardziej francuski, czyli artystyczny, zaniedbany" - stwierdza Dybowski. (PAP Life)