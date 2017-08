Trener gwiazd: żeby stracić kg tłuszczu trzeba przebiec dwa maratony

"Nie ma diet jednorazowych" - przyznaje trener gwiazd Justin Gelband." Żeby stracić kilogram tłuszczu, trzeba przebiec prawdopodobnie dwa maratony" - dodaje.

Zdjęcie Pamiętaj! Sokowy detoks to nie dieta /©123RF/PICSEL

"W sposób oczywisty znacznie łatwiejsze jest ograniczenie ilości spożywanych kalorii niż próba spalenia ich. Musisz podjąć duży wysiłek, aby tego dokonać, wymaga to dużego i intensywnego nakładu pracy" - podkreśla Gelband.

Trener współpracujący na co dzień z modelkami Victoria's Secret podkreśla również, że nie ma jednej diety skrojonej dla wszystkich. Dlatego z dystansem odnosi się do różnych dietetycznych trendów np. diety opartej wyłącznie na sokach. Wskazuje, że przy takim "modelu żywienia" należy zachować ostrożność, szczególnie jeśli taka dieta jest traktowana jako sposób na zrzucenie wagi.



"W trakcie Tygodnia Mody niektóre modelki, nic mi nie mówiąc, przeszły na dietę opartą jedynie na sokach, zamiast stracić na wadze przytyły. Wpadłem przez to w niezłe tarapaty" - przyznaje.



Przyznaje, że na taką formę krótkiego detoksu można sobie pozwolić, jednak nigdy nie należy traktować tego jako sposobu na odchudzanie.



"Jest czas i miejsce na post sokowy. Jeśli jesteś na obozie jogi na Bali, medytujesz, codziennie ćwiczysz, możesz pozwolić sobie na taki post sokowy. Wtedy nie potrzebujesz wysoce energetycznego jedzenia" - wyjaśnia. To jedyny wyjątek. (PAP Life)