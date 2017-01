Trening siłowy - dlaczego kobiety nie powinny go unikać?

Ostatnich pięć lat w branży fitness pokazało, że zdecydowany prym wiodą ćwiczenia aerobowe. Eksperci zachęcają jednak, aby nie rezygnować z treningu siłowego, do którego w szczególności namawiają kobiety.

Zdjęcie Trening siłowy jest wręcz stworzony dla kobiet! /©123RF/PICSEL

Kobiety niesłusznie unikają treningu siłowego, co potwierdzają badania opublikowane w magazynie "Medicine and Science". Wyniki badań wskazują, że osoby, które do swojego planu treningowego włączają trening siłowy, czerpią długoterminowe zdrowotne korzyści.

- Kobiety, które wykonują treningi siłowe, zdecydowanie częściej mają niższy wskaźnik BMI, wykazują również o wiele zdrowsze nawyki żywieniowe - wskazują autorzy badania. Dodatkowo, osoby włączające trening siłowy do swojej sportowej rutyny, były również 30 proc. mniej narażone na cukrzycę typu 2, a ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych było o 17 proc. mniejsze.



Naukowcy wskazali, że kobiety powinny poświęcać 120 minut tygodniowo na trening aerobowy, jednak z uwzględnieniem treningu siłowego. Ta kombinacja ćwiczeń aerobowych i siłowych jest najbardziej efektywna. (PAP Life)