Turbonawilżanie jak zastrzyk młodości

Nasza cera niczego tak bardzo nie potrzebuje, jak dużej porcji wilgoci. Jej dostarczanie to podstawa odmładzającej pielęgnacji.

Zdjęcie Dobrze nawilżający krem to podstawa pielęgnacji /©123RF/PICSEL

Każdego dnia ze skóry odparowuje od 400 do 700 ml wody. Jeśli więcej jej "ucieka", niż jest dostarczane, oznacza to, że bariera ochronna naskórka jest nieszczelna. Wtedy w dotyku czujemy szorstkość, w lustrze widzimy więcej zmarszczek i nawet najlepszy podkład nas postarza. Na odwodnienie skóry najczęściej pracujemy same, zapominając o stosowaniu kremów nawilżających. Wydaje nam się bowiem,że krem dla cery dojrzałej powinien... skupić się na napinaniu skóry. Tymczasem cerę należy przede wszystkim nawilżać,bez względu na jej rodzaj i porę roku. Ważne jest nie tylko dostarczenie jej odpowiedniej porcji wilgoci, ale przede wszystkim zabezpieczenie przed wysychaniem. Naskórek skutecznie uszczelniają nowoczesne preparaty bogate w odżywcze składniki, tzw. nawilżacze,które zapobiegają parowaniu wody. W efekcie jest ona zatrzymywana w głębszych warstwach skóry. Dzięki temu cera zachowuje miękkość i aksamitną gładkość. Kupując więc krem lub serum, zwracaj uwagę, czy ma on także działanie nawilżające. Raz na 1-2 miesiące warto też poddać się zabiegom intensywnie nawilżającym w gabinecie kosmetycznym. Polecamy zwłaszcza jonoforezę (1 zabieg kosztuje ok. 70 zł). Wykorzystując prąd galwaniczny wprowadza się substancje nawilżające głęboko w skórę właściwą. Zabieg działa też kojąco i regenerująco na skórę.

