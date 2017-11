Urodowe tricki stewardess

Personel pokładowy słynie ze swojego perfekcyjnego wyglądu oraz charakterystycznego makijażu. Linie lotnicze Emirates sprawdziły, jakie rozwiązania podpowiadają stewardessy latające w ich barwach, co ich zdaniem wpływa na trwałość makijażu i nawilżenie skóry, a także co uważają za must-have w podręcznym bagażu.

Zdjęcie Stewardessy znane są z dbałości o wygląd /materiały prasowe

Urodowe sekrety przydatne zarówno dla tych, którzy wybierają się na długi weekend do Dubaju, jak i tych, którzy lecą dalej, do jednej z miejscowości w bogatej siatce połączeń Emirates, sprawią, że podróżni dotrą do celu pełni energii i gotowi do działania.



Reklama

Top trzy produkty, które stewardessy Emirates zabierają w długą podróż:



1. Naturalny olej kokosowy

2. Naturalny żel aloesowy

3. Woda różana



Jak utrzymać skórę nawilżoną podczas bardzo częstych lotów?

Stosowanie dobrej maseczki na twarz 2-3 razy w tygodniu pozwoli utrzymać skórę w bardzo dobrym stanie. Podczas lotu warto używać również wody różanej, którą można przewieźć w pojemniku aerozolowym wielokrotnego użytku - odświeży i nawilży skórę, nawet w trakcie noszenia makijażu.



Jak utrzymać trwałość i świeży wygląd makijażu podczas podróży?

Przed nałożeniem makijażu należy odpowiednio przygotować skórę, dzięki czemu będzie on wyglądał świeżo przez całą podróż. Na początku warto wykonać peeling twarzy, po czym przemyć ją płynem oczyszczającym, a następnie nałożyć aktywny krem nawilżający. Baza pod makijaż pomoże zachować jego świeżość podczas lotu, a utrwalacz w sprayu zapewni jego trwałość. Ponadto, warto w ciągu dnia stosować wodę różaną, która dodatkowo nawilży skórę. Wiele korzyści może przynieść także odpowiednie nawodnienie organizmu. Dobra rada: woda z dodatkiem ogórka nada skórze wyjątkowy blask.



Jak wyglądać świeżo po długim locie?



Nawodnienie to podstawa - w czasie lotu warto pić jak najwięcej wody lub zielonej herbaty. Dobra rada: zielona herbata zawiera kofeinę, która pobudza bez odwadniania organizmu, tak jak kawa. Energię zapewni również zdrowa przekąska w postaci owoców lub warzyw.



Jak zmienić makijaż z dziennego na wieczorowy po przylocie do celu?



Na czas podróży warto postawić na naturalny makijaż, który po wylądowaniu można wzmocnić eyelinerem oraz wyrazistą, kolorową szminką.



Co musi się znaleźć w bagażu podręcznym?



Maść lub żel z papai to najlepszy produkt, który można zabrać w bagażu podręcznym, ponieważ posłuży zarówno jako balsam do ust, jak i krem do rąk. Aby się odświeżyć, warto mieć w bagażu również żel antybakteryjny do rąk, wilgotne chusteczki, niewielki dezodorant i perfumy.



Jak uzyskać charakterystyczny dla mieszkanek Dubaju wygląd?



Najważniejszym elementem dubajskiego wyglądu są zadbane brwi. Wspaniały efekt przyniesie nitkowanie lub, w przypadku rzadkich lub cienkich brwi, zabarwienie henną.



Charakterystyczne dla Dubaju jest także użycie eyelinera, który naprawdę podkreśla oczy - płynna konturówka na górnej powiece zapewni wyrazisty i imponujący wygląd. Jeśli chodzi o szminki, popularnością w Dubaju cieszą się kolory cieliste, koralowe i róże, a wiele kobiet używa szminek matowych.



Wideo Makijaż w stylu stewardessy