Witamina C - witamina wiecznej młodości

Witamina C od lat doceniana jest w kosmetyce, dzięki swojemu błyskawicznemu i skutecznemu działaniu. Ma ona niezliczone właściwości, m.in. sprzyja zachowaniu młodego wyglądu skóry, skutecznie rozprawia się z wolnymi rodnikami oraz jest naturalnym filtrem ochronnym przed promieniowaniem słonecznym. Jej działanie już wiele lat temu doceniły Azjatki, które na świecie znane są ze swojej wiecznie młodej i pięknej cery.

Zdjęcie Krem regenerujący /materiały prasowe

KOI Cosmetics to rodzinna marka kosmetyków naturalnych, założona w 2016 roku przez mamę i córkę - Renatę i Martynę Kozłowskie. W swojej ofercie KOI proponuje wyjątkowe produkty ekologiczne, które utrzymają skórę w nienagannej kondycji, bez zbędnego obciążenia. Wszelkie receptury proponowane przez firmę są wpierw stosowane bezpośrednio na właścicielkach, dopiero później dzielą się one swoimi pomysłami z przyjaciółmi i klientami. Kosmetyki KOI Cosmetics są bogate w składniki aktywne dla skóry, które dodawane w maksymalnych stężeniach, zapewniają skuteczną i kompleksową pielęgnację.



Do produkcji wielu kosmetyków KOI Cosmetics wykorzystywana jest także witamina C w postaci octanu tokoferolu. Pod tą trudną do wypowiedzenia nazwą kryje się pochodna witaminy C, łatwo rozpuszczalna w tłuszczach, w postaci bezbarwnego i bezzapachowego olejku. Jej odkrycie zostało uznane za prawdziwy przełom w kosmetyce.

Jakie są jej główne zalety ?

· Do tej pory to najdroższa i najskuteczniejsza w działaniu pochodna witaminy C dostępna na rynku.

· Wpływa na proces starzenia się skóry - zapobiega powstawaniu zmarszczek i wyraźnie wygładza te już powstałe.

· W tej formie jest odpowiednia nawet dla osób, które nie tolerują witaminy C w innej postaci.

· Jej działanie jest skuteczne, ale bardzo delikatne, dlatego mogą ją stosować osoby posiadające skórę wrażliwą.

· Stymuluje lepsze ukrwienie skóry.

· Jest niezastąpiona w pielęgnacji cery tłustej.

Co więcej, kosmetyki z witaminą C są polecane nie tylko jako ochrona przed słońcem, ale również warstwa zabezpieczająca przed niekorzystnym dla skóry działaniem niskich temperatur. Podczas silnych mrozów warto postawić na pielęgnację bogatą w kosmetyki zawierające witaminę C. Skóra odwdzięczy nam się za to świeżym i promiennym wyglądem.

Kosmetyki KOI zawierające witaminę C to m.in.:

· Krem Regenerujący - wspiera odbudowę naskórka oraz jest niezawodny w walce

z ze zmęczoną , potrzebującą odprężenia skórą. To prawdziwa "beauty nap" zamknięta w słoiczku z kremem.



Zdjęcie Serum dwufazowe / materiały prasowe

· Silne serum dwufazowe z WITAMINĄ C - produkt idealny dla osób, które nie mogą poradzić sobie z wiecznie przesuszoną skórą (a o taką w okresie zimowym nie jest trudno). Pięciokrotnie zwiększa nawilżenie i pielęgnuję skórę od środka.

Jest niezawodny w walce o młodą cerę. To również świetna alternatywa dla kremów nawilżających.



