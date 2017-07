Z fryzurami, jak z ubraniami - moda np. na warkocze powraca. W tym sezonie modne włosy to naturalne włosy. "Włos trendy to włos wypielęgnowany" - mówi Piotr Wasiński. Stylista radzi też uważać na radykalne zmiany fryzury.

PAP Life: Jakie są trendy, jeżeli chodzi o stylizację włosów?

Piotr Wasiński: Stylizowanie włosów polega na tym, żeby o nie odpowiednio zadbać - żeby je wypielęgnować, odżywić i nawilżyć. Włos trendy to włos wypielęgnowany, to włos z połyskiem i z objętością, czyli taki, który dodaje nam pięknego wizerunku - fryzura powinna nam dodawać, a nie ujmować urody. A to, co jest trendy, to przede wszystkim naturalny wygląd. Najlepiej ozdabia nas to, w jaki sposób podkreślamy swoją urodę; to, w jaki sposób naturalnie wyglądamy, a nie poprzez radykalne ruchy.



Czyli ostrożnie ze zmianami?



- Radykalne zmiany - chyba, że mamy taką osobowość i chcemy być widocznym na ulicy, zrobić sobie czerwone włosy, asymetryczną grzywkę, wygolenie po jednej stronie - to rzeczywiście są takie symptomy bycia odważnym i pokazania swojej osobowości. Jeżeli jesteśmy bardziej wrażliwi, bardziej subtelni albo chcemy po prostu pięknie wyglądać, podkreślajmy swoją urodę, a nie niszczmy ją takimi szybkimi ruchami. Jeżeli chcemy zmienić coś w swoim wizerunku, to niech to nie będzie od razu grzywka. Najpierw spróbuj po prostu podciąć końcówki - zobacz, czy to ci wystarczy, czy potrzebujesz większej zmiany.





Małymi kroczkami?



- Tak, bo włosy wolno odrastają i radykalne ruchy kosztują nas dużo czasu, długo czekamy na to, żeby grzywka nam odrosła, żeby odrosły nam nasze długie włosy, które są teraz krótkie. Jeżeli potrzebujemy zmiany, przemalujmy sobie paznokcie na inny kolor albo kupmy bluzkę, a włosy powinny być po prostu ładne.



Zatem, jakie jest minimum dbania o włosy, żeby były naturalne i zdrowe?



- Szampon i odżywka powinny wystarczyć. Ważne jest też to, żeby odżywka była używana z grzebieniem, żeby tę odżywkę przeczesać. Odżywkę można zostawić na pół albo półtorej minuty, a nawet godzinę czy całą noc - po to, żeby włos okleić, żeby go odbudować. Chodzi o to, że włos, który jest tylko po szamponie, jest zbyt czysty i zbyt sypki. Musimy go czymś obciążyć, ale musimy pamiętać o tym takim clue ładnego włosa - a to jest właśnie szampon i odżywka.





Jakie są najmodniejsze fryzury tego lata?



- Zawsze to są cięcia, które nadają objętości, które pokazują włosy ruchome, włosy elastyczne. To nie są wyczesane włosy w kask, ani w hełm, ani w asymetryczne proste kontury. To są włosy bardzo żywe, kochające powietrze. Takie włosy, które pięknie wyglądają na ulicy, które, jak kobieta idzie, to one z nią żyją, one razem z nią pracują. To są włosy, do których zawsze można włożyć rękę i przeczesać je z jednej strony na drugą.





Warkocze też są modne?



- Warkocze są taką najbardziej powtarzalną rzeczą w trendach, jeśli chodzi o fryzury. Wszystko jedno, czy one są malutkie i drobne, czy z zaplatanymi kolorowymi kosmykami, czy są po prostu dużymi warkoczami. Ważne jest, żeby podejść do tego warkocza nie jak do warkocza, który kojarzy nam się z klasycznym uczesaniem, tylko trochę go rozwalić, rozciągnąć, skołtunić, zwinąć w druga stronę, upiąć trzema wsuwkami, bo z warkocza można zrobić piękne upięcie i nie do końca widać, że to jest warkocz.



Czyli nie dążymy do perfekcji, nie każdy włos musi być równo podpiętym, tylko dodajemy mu takiej nonszalancji?



- Dokładnie tak. W ten sposób, jeżeli chcemy być w naturalny sposób postrzegani, bo to w tej spontaniczności, w tej takiej wolności w uczesaniu widać naszą naturę. Nie bójmy się tego, że włos będzie rozczochrany. Nawet, jeżeli będzie miał jakiś kołtun czy nieład. Jeżeli damy mu tę podstawę w pielęgnacji, jeżeli on będzie zadbany, to on zawsze będzie dobrze wyglądał.



Ze stylistą fryzur Piotrem Wasińskim rozmawiała Paulina Persa (PAP Life).