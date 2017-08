Krem do mycia włosów powstał kilka lat temu, jednak ciągle nie jest popularną alternatywą dla tradycyjnych szamponów i odżywek. Fryzjer Łukasz Mazolewski zachęca: "Nie niszcz włosów. Wyrzuć szampon i odżywkę, postaw na krem, ciesz się pięknymi i zdrowymi włosami".

Zdjęcie Gdy myjemy włosy szamponem musimy używać odżywek i masek, bo włosy są suche, splątane i ciężko się rozczesują /©123RF/PICSEL

Detergenty zawarte w tradycyjnym szamponie, niezależnie od ceny, działają szkodliwie na wszystkie rodzaje włosów. Natomiast wchodzące w skład kremu olejki eteryczne regenerują i odżywiają włosy. Oba składniki usuwają zanieczyszczenia z włosów, ale na tym podobieństwa się kończą. Detergenty wypłukują wszystko co napotkają na swojej drodze, podczas gdy olejki eteryczne tylko to, co zbędne. Dzięki temu naturalna powłoka naszych włosów pozostaje nienaruszona, a włosy są czyste i odżywione.

Gdy myjemy włosy szamponem musimy używać odżywek i masek, bo włosy są suche, splątane i ciężko się rozczesują. Niestety jest to działanie doraźne i krótkotrwałe. Ponieważ krem do mycia włosów stworzony jest wyłącznie z naturalnych olejków eterycznych, poprawia kondycję skóry głowy, nie wysusza włosów, utrzymuje intensywność ich koloru po farbowaniu, eliminuje efekt puszenia się i ułatwia rozczesywanie. Poza tym, jest biodegradowalny.



Oczyszczanie i odżywienie włosów to podstawowe zadania kremu. W procesie oczyszczania biorą udział takie składniki jak: sok z liści aloesu, olejek z nasion jojoba, olejek z wiesiołka dwuletniego, olejek z nasion słonecznika oraz olejek z mięty pieprzowej. W odżywianiu: substancja z oleju rzepakowego, alkohol cetylowy pochodzenia roślinnego, gliceryna czy alkohol stearylowy, który zmiękcza i odbudowuje naskórek. Niepowtarzalny i subtelny zapach nadaje włosom ekstrakt z róży stulistnej.



Wielkim zwolennikiem kremu do mycia włosów jest fryzjer Łukasz Mazolewski, który pracował w jednym z najlepszych londyńskich salonów fryzjerskich, czesał modelki do pokazów mody w Mediolanie, Paryżu, Londynie czy Nowym Yorku. Po powrocie do kraju otworzył swój salon w Warszawie, w którym włosy myte są tylko kremem, nie używa się masek i tym podobnych produktów. "Każdy klient jest obsługiwany w taki sam sposób - niezależnie od fryzury, ilości i jakości włosów. Po każdym myciu włosów kremem wykonujemy odprężający masaż skóry głowy" - podkreśla Mazolewski.



Ekspert instruuje PAP Life, jak stosować ten produkt w warunkach domowych: "Dokładnie zmocz włosy, rozprowadź krem na całej długości włosów oraz wmasuj go w skórę głowy. Pamiętaj, aby użyć wystarczająco dużo produktu! W przeciwnym razie nie uda Ci się dokładnie umyć włosów. Z wyjątkową starannością spłucz włosy. Jeśli masz długie włosy, rozczesz je przed spłukiwaniem. Pamiętaj, nie nakładaj odżywki - nie będzie Ci już potrzebna. Ciesz się pięknymi, zdrowymi i stylowymi włosami" - zachęca Mazolewski i dodaje: "Przygotuj się na całkowicie nowe przeżycie!". (PAP Life)