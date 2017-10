Zdrowa skóra dzięki naparom herbacianym

Nikomu nie trzeba już przypominać o tym, że picie wody jest bardzo ważne dla zdrowia i skóry, a jej działanie może dać organizmowi wiele dobrego. Pamiętamy też o tym, że kawa wypłukuje witaminy, ale czy przywiązujemy należytą wagę do herbaty? Eksperci Ahmad Tea London podpowiadają jak dbać o urodę dzięki jej właściwościom.

Zdjęcie Co jakiś czas powinniśmy poświęcić chwilę na gruntowne czyszczenie skóry /©123RF/PICSEL

Przy obecnym stylu życia, dużym natężeniu stresu, paleniu tytoniu, a także zanieczyszczeniu środowiska nasza skóra potrzebuje wsparcia i szczególnej opieki. Ponieważ herbata bogata jest w oksydanty, a jej liście w polifenole, czyli naturalne substancje, utrzymujące nawilżenie skóry, a także chroniące przed szkodliwym działaniem promieni UV, poprawia ona kondycję skóry i spowalnia procesy starzenia i bardzo często dodawana jest do kosmetyków. Dlaczego w takim razie samemu nie wykorzystujemy herbaty w codziennej pielęgnacji?

Oczyszczenie jako baza zdrowej skóry

Po męczącym dniu często zapominamy jak ważne jest oczyszczenie twarzy, kładziemy się spać w makijażu lub niedostatecznie oczyszczamy skórę po przebudzeniu rano. Dlatego co jakiś czas powinniśmy poświęcić chwilę na gruntowne czyszczenie skóry. Można to zrobić na parę sposobów, używając do tego tylko naturalnych składników. Pierwszym sprzymierzeńcem jest para. W misce należy zaparzyć dwie torebki zielonej herbaty i zalać ją wrzątkiem. Na około 10 minut pochylić się nad parą, nakrywając głowę ręcznikiem. Parówka z zielonej herbaty ukoi podrażnienia i zmiękczy suchą, napiętą skórę, natomiast ta przygotowana z czarnej herbaty ma działanie oczyszczające i ściągające. Tonizacja to podstawa. Połączenie zielonej herbaty z octem jabłkowym jest niezastąpione w walce z trądzikiem i zaskórnikami. Łącząc 100 ml naparu przygotowanego z trzech torebek zielonej herbaty i łyżeczki octu otrzymamy tonik, którego powinniśmy używać co najmniej 3 razy w tygodniu. Przygotowaną mieszanką należy spryskać twarz i pozostawić ją na 30 minut.

Zdjęcie Zielona herbata z octem jest niezastąpiona w walce z trądzikiem / ©123RF/PICSEL

Domowe SPA

Mając dostęp do produktów w kuchni nie trzeba wybierać się na drogie zabiegi, ale w zaciszu swojego domu wypowiedzieć wojnę cellulitowi. Liście, które zostają po wypiciu herbaty zamiast wyrzucać można wykorzystać dla swojej przyjemności. Podczas kąpieli należy wcierać je delikatnie w skórę, szczególną uwagę przywiązując do partii, na których występuje problem. Skóra po takim zabiegu będzie bardziej napięta, nawilżona i gładka. Dla osób, które chciałyby bardziej pobudzić krążenie dobrym rozwiązaniem może okazać się peeling. Wystarczy zmieszać ze sobą: szklankę zimnej zielonej herbaty, łyżkę miodu i dwie łyżki oleju kokosowego. Taka masa na pewno usunie zrogowaciały naskórek i pozostawi efekt nawilżenia. Wiele zalet mają także kąpiele herbaciane, aby taką przygotować należy przygotować napar herbaty z zielonej lub czarnej i wlać go do wanny z ciepłą wodą, chwila relaksu jest przyjemnym dodatkiem.