Ziołowy tonik do twarzy w wersji "zrób to sam"

Możesz przygotować kosmetyki z przyjaciółkami, możesz też potraktować to jak relaks i czas tylko dla siebie - przekonuje Bożena Społowicz. Autorka książki "Skin Coach. Twoja droga do pięknej i zdrowej skóry" zachęca do domowej produkcji np. ziołowego toniku.

Zdjęcie Tonik na bazie arniki skutecznie pielęgnuje skórę interaktywną /©123RF/PICSEL

- Byłoby świetnie, gdybyś znalazła więcej czasu i zrobiła z kosmetycznego kucharzenia małe święto. Baw się tymi czynnościami, ciesz się! Możesz przygotować kosmetyki z przyjaciółkami, możesz też potraktować to jak relaks i czas tylko dla siebie. Włącz muzykę, uśmiechnij się i do dzieła! - tak do samodzielnego przygotowywania kosmetyków we własnym domu zachęca w swojej najnowszej książce "Skin Coach. Twoja droga do pięknej i zdrowej skóry" Bożena Społowicz.



Autorka to pierwsza i, jak przekonuje, do tej pory jedyna skin coach w Polsce, która swoje niemal dwudziestoletnie doświadczenie w pielęgnacji skóry łączy ze specjalistyczną wiedzą z kosmetologii, chemii i technologii kosmetyków, a także dietetyki i przyjmowania suplementów.

Jedną z propozycji Społowicz jest ziołowy tonik do twarzy. Składniki do jego przygotowania należy dobrać w zależności od swojego typu skóry. I tak do cery problematycznej świetnie nada się tymianek, szałwia, pokrzywa, rozmaryn, lawenda czy kwiaty ślazu. Arnika, nagietek, zielona herbata, rumianek, owoc kasztanowca, bławatek to składniki służące skórze interaktywnej. Skórze hiperpigmentacyjnej poleca czarny bez, morwę białą, korzeń lukrecji, przytulię czy cedr. Natomiast przedwcześnie starzejącej się - różę, hibiskus, zieloną herbatę, owoce borówki i żywokost.



Do przygotowania kosmetycznego płynu potrzebne będą następujące składniki: 100 ml wody destylowanej, 3 łyżki świeżych lub suszonych ziół odpowiednich dla twojej skóry, łyżka dobrego oleju, np. oleju z krokosza, pestek dyni, orzechów włoskich, lnianego czy jojoba; 5 kropli witaminy E w płynie, 5 kropli ulubionego olejku eterycznego zgodnie z potrzebami skóry (opcjonalnie) oraz 2 krople soku z cytryny. Przydadzą się jeszcze akcesoria - bibułowy filtr do kawy lub lejek i gaza, szklana butelka z korkiem oraz szczelnie zamykana butelka o pojemności 100 ml, może być z atomizerem.

Produkcję toniku zaczynamy od zrobienia naparu - 3 łyżki ziół zalewamy 100 ml wody destylowanej i gotujemy przez około 3 minuty. Ostudzony i przefiltrowany płyn przelewamy do wyparzonej szklanej butelki. Dodajemy sok z cytryny i mieszamy. Następnie dodajemy olej i witaminę E. Wstrząsamy butelkę.



- Napar pięknie pachnie, ale jeśli chcesz, możesz dodać ulubiony olejek eteryczny, wtedy rytuał pielęgnacyjny będzie jeszcze bardziej intensywny - przekonuje autorka przepisu.



Gotowy tonik przelewamy do wyparzonej, szczelnie zamykanej butelki, bowiem przed każdym użyciem należy ją wstrząsnąć. Tonik zachowuje swoje właściwości od 7 do 10 dni, kiedy przechowywany jest w lodówce. Co więcej, na bazie takiego samodzielnie przygotowanego toniku można zrobić płyn do demakijażu.



- Dodajesz wtedy oleju, którego cząstki rozpuszczą brud i makijaż. Pamiętaj, aby później stonizować skórę - kwituje Społowicz. (PAP Life)