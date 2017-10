13 prawd i mitów o problemach intymnych

Im więcej mamy właściwych informacji o objawach kobiecych dolegliwości, tym lepiej możemy im zaradzić i skuteczniej zadbać o swoje zdrowie. Dzięki temu unikniemy powikłań.

Według ogólnie przyjętej normy miesiączka powinna pojawiać się co 26-30 dni i trwać od 4 do 6. Gdy przebiega normalnie, wymieniamy środki higieniczne co 2-3 godziny. Fizjologiczne upławy są zaś skąpe, przezroczyste, bez zapachu. Jeśli jest inaczej, może to świadczyć o zdrowotnych nieprawidłowościach. Sprawdźmy, co o tym wiemy.

Obfite miesiączki

Są uciążliwe, utrudniają normalne funkcjonowanie (np. zwiększony wysiłek fizyczny, dłuższą podróż).



Obfite, a do tego bolesne miesiączki to sprawka mięśniaków: Prawda/Mit. Te niezłośliwe guzy macicy występują nawet u co drugiej kobiety po 35. roku życia. Jednak nie zawsze powodują ww. objawy. Zgodnie z wynikami badań, tak dzieje się w 40 proc. przypadków mięśniaków.



To często jest skutek zapalenia jajników: Prawda. Powoduje ono zaburzenia hormonalne. Krwawienia stają się obfite, a równocześnie częstsze i dłuższe (trwają nawet 10 dni).



Mięśniaków można się skutecznie pozbyć za pomocą leku zawierającego tzw. octan uliprystalu: Mit. Jego stosowanie pozwala na zmniejszenie wielkości guzów (nawet o 70 proc.). Dzięki temu można je potem łatwiej usunąć operacyjnie. Ale lek nie powoduje, że mięśniaki całkowicie znikają. najbardziej nowoczesnych metod leczenia to histeroskopia i laparoskopia. Pozwalają operować mięśniaki bez usuwania macicy. Rodzaj zabiegu zależy od tego, gdzie znajdują się mięśniaki.



Aby zwalczyć mięśniaki najlepiej poddać się zabiegowi tzw. embolizacji: Mit. Jest niezalecany kobietom planującym ciążę (ze względu na ryzyko poronienia).

Skąpe krwawienia

Choć nie są uciążliwe, nie powinnyśmy ich lekceważyć, nawet jeśli występują od "zawsze".



Zdarzają się przy nadczynności tarczycy: Prawda. Miesiączki są też rzadsze. Objawy szczególnie przybierają na sile, gdy palimy papierosy.



Pomagają przy nich gorące kąpiele: Mit. Choć pod wpływem ciepła poprawia się ukrwienie, nie ma to wpływu na przebieg miesiączek, ich obfitość ani częstość występowania.



Ich powodem bywają policystyczne jajniki (PCOS): Prawda. Przy tym schorzeniu miesiączki są też rzadkie (nawet co 6 miesięcy). To problem, który jest częsty u nastolatek.

Nasilone upławy

Zaniepokoić powinna nie tylko większa ilość wydzieliny, ale także jej zmieniony wygląd oraz zapach.



Świadczą o złej higienie intymnej: Mit. Nie mają z nią związku i nie są nią spowodowane. Ich przyczyną są drobnoustroje, np. grzyby. Jednak gdy higiena jest niewystarczająca, łatwiej o ich wzrost (zapoczątkowany przez inny czynnik).



Białe, serowate są typowe dla infekcji grzybiczej: Prawda. Szare o nieprzyjemnym zapachu ostrzegają o zakażeniu rzęsistkiem pochwowym. Przy żółto-zielonkawych, ropnych - uwaga na bakterię chlamydii. Wodniste, szczególnie obfite mogą świadczyć o zmianach w obrębie szyjki macicy (np. nadżerce).



Wystarczy poczekać, by same przeszły: Mit. Aby pozbyć się upławów, konieczne jest stosowanie leków, które zwalczą ich przyczynę, np. przeciwgrzybiczych, oraz odbudowujących ochronną mikroflorę.



Zła dieta może je nasilać: Prawda. Np. duża ilość cukru sprzyja rozwojowi grzybów.

Konsultacja: Ryszard Rutkowski, lekarz ginekolog