15 korzyści z przyjmowania chlorelli

Chlorella może pomóc zachować zdrowie na 15 różnych sposobów! Ta słodkowodna alga to kopalnia substancji odżywczych, minerałów i witamin. Jeśli chcesz dokonać zdrowych zmian w swoim życiu chlorella będzie niezastąpionym narzędziem.

1. Pozbycie się toksyn

Badania kliniczne wykazały, że chlorella usuwa z organizmu najbardziej szkodliwe toksyny takie jak kadm, rtęć, nikiel czy dioksyny – niebezpieczne związki chemiczne, które dostają się do organizmu poprzez pożywienie. Dzięki zawartości chlorofilu, który ma zdolności wiążące metale ciężkie, usuwa je z organizmu siedmiokrotnie szybciej niż inne środki oczyszczające.

2. Silny układ odpornościowy

Udowodniono, że chlorella wzmacnia układ odpornościowy na wiele sposobów – począwszy od zwiększenia liczby komórek odpornościowych po intensyfikację produkcji potężnych związków immunologicznych, takich jak interferon. Badacz żywienia, dr n. med. Randall Merchant mówi: „Badania prowadzone w Medical College w stanie Wirginia w USA przekonały mnie, że chlorella jest najsilniejszą naturalną substancją odżywczą, którą można codziennie zażywać, aby wesprzeć i wzmocnić funkcjonowanie układu odpornościowego”.

3. Podtrzymywanie pracy serca

Chlorella bogata jest w duże zasoby witaminy B12. To ona odpowiedzialna jest za zdrowe tętnice i wysoką liczbę czerwonych krwinek. Chlorella utrzymuje poziom zdrowego cholesterolu i prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi. Dzięki temu nasze serce działa tak jak powinno.

4. Zwiększenie siły mózgu

Witamina B12 jest również niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Badania kliniczne wykazały, że pomaga osobom starszym w poprawie pamięci.

5. Uśmierzanie bólu

Ludzie cierpiący na sztywność stawów zauważyli, że przy regularnym przyjmowaniu chlorelli intensywność bólu zmniejsza się o 22%.

6. Podniesienie poziomu energii

Osoby łatwo męczące się potwierdzają energetyczne właściwości algi. Pomaga organizmowi szybko regenerować się i sprawia, że ciało działa na pełnych obrotach.





7. Uczucie wiecznej młodości

Regularne przyjmowanie chlorelli przedłuża życie! Potwierdzają to starsze osoby, które zauważyły wzrost energii i poprawę samopoczucia każdego dnia.





8. Promienna, piękna skóra

Sekretny składnik chlorelli, czynnik wzrostu CGF, pobudza szybką regenerację na poziomie komórkowym. Kiedy połączy się to z wysokim poziomem ochronnych antyutleniaczy (np. ulubionej dla skóry witaminy A), widać natychmiastową poprawę. Chlorellę można przyjmować jako suplement diety albo zastosować ją bezpośrednio w kremie pielęgnacyjnym.

9. Sokoli wzrok

Dzięki bogatej w karotenoidy zawartości, takich jak beta-karoten, alfa-karoten i luteina, chlorella dostarcza oczom składników odżywczych, których potrzebują do zachowania ostrości widzenia.





10. Zdrowa ciąża

Badania wykazały, że przyjmowanie chlorelli korzystnie wpływa na ciążę i pokarm matek karmiących. Chlorella zmniejsza ilość dioskyn zawartych w mleku matki i krwi pępowinowej. Zwiększa również poziom immunoglobiny A, kluczowej cząsteczki immunologicznej przechodzącej z matki na dziecko.





11. Łatwe trawienie

Przyjmowanie 10g chlorelli powoduje zmniejszenie skurczów brzucha, wzdęć i biegunki. Zawarta w niej silna mieszanka witaminy D, beta-karotenu i chlorofilu może pomóc w przeciwdziałaniu stanom zapalnym, prowadzącym do dolegliwości trawiennych.





12. Zero zaparć

Chlorella ogranicza zaparcia i korzystnie wpływa na pracę jelit.





13. Pokochaj swoją wątrobę

Wątroba wychwytuje niezbędne składniki odżywcze, takie jak B12, pomaga metabolizować tłuszcze i odgrywa kluczową rolę w przetwarzaniu toksyn przez organizm. Niedawne badania kliniczne pokazały, że chlorella może odgrywać ważną rolę w utrzymaniu jej w dobrej kondycji. Przyjmowanie algi obniża poziom szkodliwych enzymów zakłócających prawidłową pracę wątroby.





14. Czyste zęby i dziąsła

W latach pięćdziesiątych, zielony środek czyszczący do zębów z chlorofilem był ostatnim krzykiem mody. W badaniu przeprowadzanym w Boys Town w stanie Nebraska w USA, naukowcy stwierdzili, że szczotkowanie zębów pastą z chlorofilem znacznie poprawiło jakoś uzębienia. Co prawda nie ma udowodnionych badań, że chlorella ma podobne działanie, ale ponieważ stanowi najbogatsze źródło tego roślinnego pigmentu, żucie tabletek z algą dobrze wpływa na higienę jamy ustnej.





15. Zdrowy poziom cukru we krwi

Chlorella pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm cukru we krwi czyniąc to na poziomie genetycznym.



Chlorella jest określana jest jako multiwitamina natury. To mikroskopijnej wielkości glon, występujący w słodkich wodach. Chlorella ma szerokie spektrum korzyści w walce z wieloma dolegliwościami i chorobami. Alga ta jest zaliczana do elitarnego grona superfood, czyli żywności, która w swoim składzie zawiera wyjątkowo cenne dla organizmu składniki. Chlorella np. od Purella Food hodowana jest w specjalnych warunkach w Korei Południowej, w stawach o najwyższych standardach kontroli jakości. Jest ekologiczna i całkowicie bezpieczna dla naszego organizmu - odkwasza i pozbawia go toksyn. Uzbrojona w naturalne wartości odżywcze dodaje nam energii, wspiera odporność i utrzymuje nasze ciało w dobrej kondycji.