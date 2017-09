5 warzyw i owoców idealnych na jesień!

Spada temperatura, dzień jest krótszy, coraz mniej słońca – to sygnały, że zaczęła się jesień. Jest to też okres, kiedy mamy większy dostęp do warzyw, owoców i roślin, które mogą być świetnym uzupełnieniem naszej diety. Zobacz, co powinieneś wprowadzić jesienią do swojego jadłospisu!

Zdjęcie Warzywa sezonowe są świetnym źródłem witamin /©123RF/PICSEL

Gruszka



Już starożytni doceniali gruszki pijąc z nich napar, który pomagał na dolegliwości związane z kaszlem. Dzisiaj wiemy, że gruszki bardzo dobrze działają na pracę mózgu i tarczycy. Zawierają bardzo dużo jodu i boru, pierwiastka który wzmaga koncentrację. Gruszki są też bardzo dobre dla ludzi zagrożonych osteoporozą, gdyż bor zapobiega utracie wapnia z organizmu. Poza tym, gruszki są dobre dla tych, który mają problemy z ciśnieniem - obniżają jego poziom dzięki dużej zawartości potasu.

Zdjęcie Gruszki mają wiele prozdrowotnych właściwości / ©123RF/PICSEL

Dynia



Innym warzywem, który rośnie jesienią jest dynia. Przez wielu kojarzona z Halloween w kuchni może być wykorzystana na wiele sposobów. Dynia jest bogata w beta-karoten, to nie tylko jej barwnik, ale też substancja, która może zapobiegać rozwojowi chorób nowotworowych. Jest przeciwutleniaczem i hamuje procesy oksydacyjne. Dodatkowo beta-karoten obniża poziom złego cholesterolu i zapobiega miażdżycy. W medycynie naturalne pestki tego przedmiotu są wykorzystywane przy problemach z prostatą.

Zdjęcie Dynię możemy jeść w wielu różnych postaciach / ©123RF/PICSEL

Buraki



Kolejnym warzywem, który powinniśmy włączyć do naszej jesiennej diety są buraki. Kwas foliowy, w który są bogate buraki, bardzo dobrze wspomaga rozwój płodu. Dodatkowo pomaga wydalać z organizmu homocysteinę - związek, który może powodować choroby serca. Buraki są też polecane dla ludzi mających problemy ze zbyt wysokim ciśnieniem. Buraki należą też do warzyw, które najskuteczniej zwalczają raka, gdyż zawierają w sobie betaninę, która zatrzymuje działanie wolnych rodników.\



Seler



Innym warzywem, który dobrze sprawdza się jesienią, zwłaszcza przy odchudzaniu jest seler. Ma bardzo mało kalorii, ale też zawiera dużo błonnika, który zmniejsza ryzyko miażdżycy, ma dobry wpływ na pracę układu trawiennego i dba o poziom glukozy we krwi. Seler działa też odtruwająco i usuwa toksyny z organizmu. Dzięki dużej zawartości olejków eterycznych reguluje pracę jelit.

Zdjęcie W naszej diecie często zapominamy o selerze / ©123RF/PICSEL

Kapusta



To bardzo dobra roślina na jesień. Zawiera w sobie bardzo dużo witaminy C (więcej niż w cytrynie), a także witamin A, E i K. Dzięki dużej ilości siarki, poprawia wygląd włosów, skóry i paznokci. Kapusta jest też dobra na stawy, oraz na... kaca. Podnosi też odporność i zapobiega anemii. Jest też bogata w magnez, potas i wapń.