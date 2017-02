Aktywność fizyczna - najzdrowszy nawyk

- Nigdy nie jest za późno, żeby stać się tą osobą, którą zawsze chciało się być - przekonuje dr Daniel G. Amen. Psychiatra i badacz układu nerwowego radzi zacząć od aktywności fizycznej eliksiru młodości i dobrego samopoczucia, który radzi aplikować codziennie.

Zdjęcie Większość ludzi, którzy nie ćwiczą z samego rana, nie ćwiczy w ogóle /©123RF/PICSEL

- Porzuć zły nawyk już dzisiaj i od razu zastąp go dobrym. Kiedy podejmujesz postanowienie, twój mózg wie, że traktujesz je poważnie. Zarezerwuj trochę czasu, żeby mózg i ciało dowiedziały się, że twoja decyzja o zmianie to nie żart. Zaczynaj każdy poranek od przypomnienia sobie jak chcesz żyć i jak chcesz się czuć. Przypomnij sobie także, jak nie chcesz się czuć i jakie kroki musisz podjąć, żeby zapewnić sobie wspaniały dzień. Zacznij od przeznaczania w tym dniu czasu na aktywność fizyczną - podkreśla w swojej książce "Wspieraj swój mózg - odmładzaj się" dr Daniel G. Amen. psychiatra, badacz układu nerwowego, klinicysta.

Reklama

Pierwszym zdrowym nawykiem, jaki warto w sobie wyrobić jest aktywność fizyczna. I nie chodzi tu jedynie o lepszą kondycję, atrakcyjniejszy wygląd. Jak wskazuje dr Daniel G. Amen, ruch to antidotum na różne dolegliwości - stres, bezsenność, brak koncentracji, to również najskuteczniejszy eliksir młodości.



- Zamiast pod wpływem stresu sięgać po słodycze, tłuste przekąski albo alkohol, zrób coś, co naprawdę zadziała. Żeby obniżyć lęk i poczucie dyskomfortu: wyciśnij z siebie pot! Trening pomaga panować nad stresem, natychmiast obniżając poziom hormonów stresu, i z czasem zwiększa odporność na stres. Pamiętaj, że aktywność fizyczna nie tylko zapewnia dłuższe życie, dobry wygląd i większą energię - jest też jednym z najlepszych i potwierdzonych sposobów zapobiegania otępieniom, pogorszeniu funkcji poznawczych i chorobie Alzheimera - wyjaśnia naukowiec.

Na łamach swojej książki "Wspieraj swój mózg - odmładzaj się" wspomina, że kiedy mówi o badaniu, z którego wynika, że "kiedy masa ciała rośnie, mózg maleje", wielu ludzi odczuwa potężną motywację, żeby zacząć się ruszać i kontrolować masę ciała.



Proponuje, aby każdy dzień zaczynać od treningu, wtedy łatwiej wyrobić nawyk systematycznych ćwiczeń.



- Większość ludzi, którzy nie ćwiczą z samego rana, nie ćwiczy w ogóle. Porządek dnia i lista rzeczy do zrobienia dopadają ich i dostarczają wymówek, żeby opuścić trening. Niech zaplanowane ćwiczenia należą do porannych zwyczajów, wtedy łatwiej wyrobić sobie nawyk - wyjaśnia.

Do długiej listy korzyści płynących z aktywności fizycznej dodaje kolejny punkt - lepszy sen.



- Systematyczne zaangażowanie w aktywność fizyczną wyrównuje produkcję melatoniny w mózgu i pomaga zapewnić porządny, całonocny sen. Dobry sen poprawia nastrój i zdolność podejmowania decyzji, a poza tym zmniejsza ryzyko otyłości i depresji - podkreśla klinicysta.



Naukowiec radzi zacząć swoją przygodę ze sportem od marszu, to, jak wyjaśnia, najprostsza forma aktywności fizycznej. Warto jednak urozmaicać codzienną aktywność, gdyż różne rodzaje ćwiczeń wykazują różnorodne korzyści.

- Podnoszenie ciężarów albo oporowe używanie ciężaru własnego ciała może zwiększyć siłę mięśni i wytrwałość, a także naprężać mięśnie pod skórą działając jak lifting. Ćwiczenia rozciągające i skłony, jak w jodze, pilatesie i tai chi, pomagają wzmocnić narządy wewnętrzne, zwiększają elastyczność mięśni i stawów, zmniejszają stres i poprawiają wyczucie równowagi - pisze ekspert.



W swojej książce dr Daniel G. Amen zachęca do prowadzenia dziennika aktywności fizycznej.



- Stawiaj iks przy każdym dniu, w którym ćwiczysz, i załóż sobie, że przez miesiąc będziesz mieć w każdym tygodniu od pięciu do siedmiu iksów. Daj sobie nagrodę, kiedy osiągniesz cel. Spodziewaj się, że przebrnięcie przez niewygody związane z wprowadzeniem w życie nawyku - na przykład codziennej aktywności fizycznej - zabierze trochę czasu. Mózg lubi status quo, ale można go ćwiczyć, żeby się zmienił i dostosował. Przejmij nadzór nad swoim mózgiem i ciałem. Pokonaj dyskomfort, aż ćwiczenia staną się takim zwyczajem jak mycie zębów - zachęca dr Amen. (PAP Life)