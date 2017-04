Antybakteryjny syrop klonowy

Ratunek przed groźnymi bakteriami prosto z kanadyjskich lasów? Naukowcy z McGill University w Montrealu zaprezentowali podczas zjazdu American Chemical Society w San Francisco wyniki badań, które wskazują, że wyciąg z syropu klonowego może bardzo zwiększać skuteczność działania antybiotyków. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że rosnąca odporność niektórych szczepów bakterii na dotychczas stosowane antybiotyki może doprowadzić do 2050 roku do śmierci nawet 300 milionów osób. Badania substancji wskazanych przez Kanadyjczyków mogą pomóc to ryzyko zmniejszyć.

Antybiotyki mają za sobą niemal 90 lat sukcesu w walce z groźnymi chorobami. Niestety ich nadużywanie coraz częściej prowadzi do pojawiania się szczepów bakterii, które stają się na nie odporne. Stąd zainteresowanie innymi metodami walki z bakteriami, które mogłyby działanie antybiotyków wzmocnić lub całkowicie je zastąpić. Wygląda na to, że syrop klonowy może otwierać tu interesujące możliwości.

Kanadyjscy Indianie od wieków stosowali syrop klonowy do walki z infekcjami - mówi inicjatorka badań, dr Nathalie Tufenkji z McGill University. Zawsze interesowały mnie naukowe podstawy działania tych ludowych metod. Gdy dowiedziałam się o przeciwnowotworowym działaniu wyciągu z syropu klonowego, postanowiłam zbadać jego ewentualne przeciwbakteryjne właściwości - dodaje.

Zespół pod kierunkiem Tufenkji wykorzystał wcześniej stosowane metody, by wydobyć z oryginalnego syropu składniki fenolowe, które nadają mu oryginalną barwę i mogą odpowiadać za korzystne dla zdrowia właściwości. Pierwsze badania, w których poddano działaniu tego wyciągu szereg szczepów bakterii, nie przyniosły zauważalnych wyników, przełomem było dopiero połączenie jego działania z popularnymi antybiotykami. Okazało się, że fenole na tyle wzmacniają działanie cyprofloksacyny i karbenicyliny, że ich dawkę można zmniejszyć nawet dziesięciokrotnie. Tak silny efekt potwierdzono na przykład w przypadku atakującej układ pokarmowy bakterii E. coli, wywołującej infekcje dróg moczowych bakterii Proteus mirabilis, wreszcie odpowiedzialnej za groźne zakażenia szpitalne pałeczki ropy błękitnej.

W dalszych etapach doświadczeń badacze z McGill University badali wpływ tego wyciągu na muszki owocowe i larwy ciem, którym w pożywieniu podawano chorobotwórcze bakterie wraz z antybiotykami. Muszki i larwy, które otrzymywały dodatkowo wyciąg z syropu klonowego żyły zdecydowanie dłużej. Pozostało ustalić, jaki mechanizm za to lecznicze działanie odpowiada. Autorzy pracy w kolejnych eksperymentach pokazali, że wyciąg zwiększa przepuszczalność ścian komórkowych bakterii, może też uszkadzać działanie pomp błonowych, które usuwają antybiotyki na zewnątrz. Wszystko to sprawia, że antybiotyk łatwiej wnika do wnętrza bakterii i dłużej tam pozostaje, dzięki temu już mniejsza dawka okazuje się równie skuteczna, co dotychczas stosowana.

Kadyjczycy rozpoczęli już badania na myszach. Ich zdaniem, choć sam wyciąg z syropu klonowego jest łatwo dostępny, jego medyczne zastosowanie może wymagać opracowania ścisłych procedur oczyszczania, które zapobiegną ewentualnym reakcjom alergicznym. Na rynku są inne preparaty, wzmacniające działanie antybiotyków - przyznaje Tufenkji. Wygląda jednak na to, że nasz jest jedynym, w pełni naturalnym - dodaje.

Grzegorz Jasiński