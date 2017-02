Białko roślinne równie wartościowe, co białko zwierzęce

Białko jest budulcem mięśni, niezbędnym również do utrzymania zdrowia tej tkanki. Jednak jak wskazują najnowsze badania, tę rolę w sposób równie wartościowy, co białko zwierzęce spełnia białko roślinne.

Z opublikowanych w "American Journal of Clinical Nutrition" danych wynika, że ludzie, którzy w trakcie badania spożywali najmniejsze ilości białka mieli również najniższe pomiary masy mięśniowej i siły. Analizy wskazały jednak, że źródła białka - czy to roślinne, czy zwierzęce, nie miały wpływu na zdrowie układu kostno-mięśniowego. Co oznacza, że białko roślinne jest równie wartościowe, co białko zwierzęce.

Autorzy badania wskazują, że spożywanie większej ilości białka, niezależnie od jego źródła, jest konieczne dla zachowania zdrowia układu mięśniowego. Staje się to szczególnie ważne w średnim i podeszłym wieku, kiedy następuje spadek masy mięśniowej.



Kierująca badaniem, Kelsey Mangano, profesor nauk żywieniowych, na University of Massachusetts Lowell, przyznaje, że w celu utrzymania zdrowej tkanki mięśniowej, dzienna porcja białka w diecie powinna nieco wykraczała poza zalecane normy. Podkreśla, że jego źródło nie ma znaczenia. Zatem weganie i wegetarianie, niezależnie od swojej diety, również mogą budować masę mięśniową. (PAP Life)