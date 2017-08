Bomby tłuszczów trans

Kupując jakikolwiek gotowy produkt, sprawdźmy, jaki jest jego skład.

Zdjęcie Pączki, herbatniki, ciastka, faworki, biszkopty – najwięcej tłuszczy trans kryje się w tych smażonych /©123RF/PICSEL

Jeśli na etykiecie znajdują się takie sformułowania, jak „tłuszcz częściowo utwardzany” lub „częściowo uwodorniony” – lepiej taki produkt odłożyć z powrotem na półkę. Pod tymi sformułowaniami kryją się właśnie tłuszcze trans. W Polsce producenci nie mają wprawdzie obowiązku podawania, jaka ilość takiego tłuszczu znajduje się w produkcie – ale jeśli na liście składników znajduje się wysoko, to znaczy, że jest go sporo.

Uwaga: tłuszcze trans mogą się kryć także pod zwrotem „tłuszcz mleczny” lub „tłuszcze pochodzące z mleka”. Natomiast tłuszcze „całkowicie utwardzone”, „estryfikowane”, „frakcjonowane” lub „emulgowane” są wolne od tłuszczy trans.

Te produkty zawierają duże ilości szkodliwych tłuszczów trans:

- Chipsy, chrupki, paluszki i inne słone przekąski – tłuszcze trans zapewniają im chrupkość. Im bardziej są chrupkie, tym mają więcej niezdrowego tłuszczu.

- Pączki, herbatniki, ciastka, faworki, biszkopty – najwięcej tłuszczy trans kryje się w tych smażonych. Tłuszcze trans nadają kruchość ciasteczkom

- Czekolady, batoniki, polewy czekoladowe, wafelki, cukierki w czekoladzie – produkty czekoladowe są tłuste. Spora część tego tłuszczu to tłuszcze trans

- Frytki, smażone skrzydełka, paszteciki – frytury (tłuszcze) do głębokiego smażenia oparte są głównie na tłuszczach utwardzanych

- Zupy w proszku, sosy z torebki, koncentraty spożywcze – tylko tłuszczom trans zawdzięczają długi termin przydatności do spożycia.