By spać ciszej i nie budzić innych chrapaniem

​Najczęstszą przyczyną chrapania jest rozluźnienie w czasie snu podniebienia miękkiego, które opada w kierunku nasady języka

Powietrze przepływa przez wąską szczelinę, wprawiając miękkie tkanki w wibracje. Chrapanie może być wywołane alergią, a także krzywą przegrodą nosową czy polipami, co może wymagać interwencji chirurga.

- U osób otyłych tłuszcz obciąża też podniebienie i gardło. To nasila opadanie tkanek. Walczmy z nadwagą.



- Alkohol, leki uspokajające i nasenne nasilają rozluźnienie mięśni, a tym samym chrapanie. Unikaj ich.



- Rzuć palenie.W tchawicy i krtani palacza zalega ślina, co sprzyja obrzękowi śluzówki i utrudnia przepływ powietrza.



- Śpij na boku. Dla utrzymania tej pozycji wszyj w „plecy” piżamy piłeczkę tenisową – nie pozwoli leżeć na wznak.



- Można unieść wezgłowie łóżka – to osłabi chrapanie. Wystarczy pod nogi łóżka podłożyć np. drewniane klocki.