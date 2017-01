Chcesz być szczupła – spójrz w geny!

Początek roku to dla wielu świetna okazja, by zmienić swoje nawyki żywieniowe i przejść na zdrową dietę. O czym warto pamiętać, by nasze starania o lepszą formę nie zakończyły się rezultatem innym niż ten zamierzony? Podpowiedzią mogą być badania genetyczne.

Wielu z nas dietę kojarzy z licznymi wyrzeczeniami, rezygnacją z ulubionych potraw i bardzo restrykcyjnym jadłospisem. Takie działania zamiast przynieść upragniony efekt, często kończą się szybkim przyrostem wagi.

Często popełniamy ten sam błąd - wybieramy dietę znalezioną w internecie lub tę poleconą przez znajomych. Stosowanie się do zasad takiej "diety cud", pomoże nam pozbyć się nadprogramowych kilogramów, ale równocześnie spowoduje niedobory witamin oraz potrzebnych składników odżywczych. Co więcej, taki sposób odchudzania często kończy się powrotem dawnej wagi, a w wielu przypadkach nawet przyrostem masy ciała - efektem jojo.

Jak mówi dr inż. Tomasz Czernecki, dietetyk genetyczny wskazówek w doborze odpowiedniego planu żywieniowego należy szukać w naszych genach. To tam zapisana jest informacja o rodzaju diety, będącej dla nas najbardziej odpowiednią, a także o charakterze ćwiczeń fizycznych, które przyniosą najlepszy efekt.



- Wyniki badań DNA pozwolą ustalić indywidualny plan żywieniowy i treningowy, przystosowany do naszych predyspozycji genetycznych. Warto podkreślić, że każdy organizm jest inny i tylko odpowiednio dostosowane działania mogą przynieść długotrwałe efekty - wyjaśnia.

Kilka kroków do zdrowej diety

Wyniki badań genetycznych doskonale motywują do zmiany przyzwyczajeń. Pozwolą, m.in. ocenić nam czy dotychczas nie popełnialiśmy błędów żywieniowych, a także wskażą mocne i słabe strony metabolizmu. Według prawidłowego planu żywieniowego, dzienny jadłospis powinien składać się z 5 posiłków. Najlepiej, gdy przerwy między nimi nie przekraczają 4 godzin. Wówczas nasz organizm nie odczuje głodu, którego skutkiem może być późniejsze podjadanie i dostarczanie większej ilości kalorii niż tego potrzebujemy.



Posiłki powinny być na tyle różnorodne, by chętnie po nie sięgać. Najważniejsze jest jednak to, by zawierały odpowiednią ilość tych składników, których niedobory wynikają z posiadanych genów. To, czy możemy pozwolić sobie na pieczywo, czy też większe ilości produktów słodkich lub zawierających więcej tłuszczu zależy od naszej genetyki. Zawsze warto też postawić na produkty świeże. Koniecznie trzeba też pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu.

W znacznym stopniu należy jednak ograniczyć spożywanie wyrobów wysoko przetworzonych, zawierających dużo nasyconych kwasów tłuszczowych czy cukru. Popularne fast foody i gotowe dania warto zastąpić domowymi potrawami, dzięki którym mamy pewność co do ich składu.

Ważnym czynnikiem do zachowania zdrowia i witalności jest aktywność fizyczna. Oczywiście najlepsze efekty przyniesie rodzaj ćwiczeń odpowiednio dopasowany do naszej budowy ciała i predyspozycji. Każdy człowiek jest inaczej uwarunkowany genetycznie, dlatego dobrym rozwiązaniem mogą okazać się badania DNA.



- Na ich podstawie dowiemy się czy biegi długodystansowe czy może ćwiczenia siłowe będą dla nas najbardziej efektywne. Poza wiedzą typowo sportową, otrzymamy również informacje na temat czynników wpływających na naszą masę ciała, a także predyspozycji w zakresie przyswajania witamin. Dobrze zaplanowany plan żywieniowy i treningowy to recepta, by nowy rok okazał się pierwszym krokiem do zdrowia - mówi Tomasz Czernecki.