Choroby, które sprzyjają tyciu

Wiosną zaczynamy przyglądać się sobie krytycznie i... postanawiamy do lata schudnąć, wysmukleć, pozbyć się jednej i drugiej fałdki. Jeśli mimo naszych starań waga nie zmienia się lub wręcz rośnie, przyczyną może być stan zdrowia.

Zdjęcie Warto kontrolować swoje wymiary /©123RF/PICSEL

Według obowiązujących norm powinnyśmy tyle ważyć, by mieścić się ze swoim BMI w przedziale 18,50-24,99. Przypomnijmy sobie: BMI obliczamy w ten sposób, że wagę dzielimy przez wzrost podniesiony do kwadratu. Np. jeśli ważymy 75 kg i mamy wzrost 1,75 m, obliczenie wygląda następująco: 75 / (1,75x1,75) = 75 / 3,0625 = 24,48 BMI. Ale ważne jest również, ile centymetrów mierzymy w pasie. Jako kobiety nie powinnyśmy więcej niż 80.



Reklama

Tyle normy, a co pokazuje praktyka? Często trudno nam sprostać powyższym wymaganiom. I nie zawsze ma to związek z brakiem samodyscypliny, objadaniem się, małą aktywnością fizyczną. Czasem jemy niedużo, mamy wiele okazji do ruchu (np. regularnie spacerujemy, pracujemy w ogrodzie), a mimo to tyjemy. Tak może się zdarzyć, gdy w organizmie występuje niewłaściwa ilość ważnych substancji, np. hormonów. Sprawdźmy, jak to rozpoznać i wyleczyć.

Cukrzyca typu drugiego

Według obserwacji lekarzy początki cukrzycy ma nawet co 10. osoba dorosła w naszym kraju. Przybieramy na wadze, bo... organizm nie spala dobrze węglowodanów i tłuszczów z pożywienia. Powód? Komórki są niewrażliwe na działanie insuliny i przez to pozostają zamknięte dla składników odżywczych. Winowajcą może być schowana tkanka tłuszczowa (przy tzw. ukrytej otyłości). Produkuje ona hormony, które powodują insulinooporność i sprzyjają tyciu.



Jak rozpoznać problem: Przy cukrzycy dostajemy "brzucha", który trudno zgubić. Często jesteśmy głodne i chce nam się pić. Czujemy się przemęczone.



Jak się wyleczyć i schudnąć: Cukrzycę wykryjemy dzięki badaniu krwi na poziom cukru (ze skierowaniem od lek. rodz.). Leczy się ją przede wszystkim za pomocą diety.

Zespół Cushinga i za dużo kortyzolu

W schorzeniu tym dochodzi do nagromadzenia hormonu kortyzolu w organizmie. To może być skutek stosowania niektórych leków, np. przeciwzapalnych przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, ale także np. maści z glikokortykosterydami na skórę. Kortyzol powoduje, że przemiana materii staje się wolniejsza. Do tego zmniejsza się wrażliwość organizmu na hormon sytości (tzw. leptynę) i zwiększa się apetyt.



Typowa jest tzw. centralna otyłość. Tkanka tłuszczowa gromadzi się na twarzy, karku, brzuchu. Ręce i nogi pozostają szczupłe. Chorobę wykrywa się za pomocą specjalistycznych badań krwi (ze skierowaniem od lekarza endokrynologa), a leczy m.in. operacyjnie.

Policystyczne jajniki

Mogą utrudniać nam zachowanie szczupłej sylwetki już w młodym wieku, gdy mamy 20-30 lat. Często "dziedziczymy" je po mamie lub babci. Przybieramy na wadze, bo... schorzeniu towarzyszy insulinooporność, która powoduje, że ani węglowodany, ani tłuszcze nie są dobrze przez nas spalane. Mamy podwyższony poziom hormonów androgenowych (tzw. męskich). Działają one w ten sposób, że sprzyjają odkładaniu się tkanki tłuszczowej w pewnych partiach ciała.



Jak rozpoznać problem: Przy zespole policystycznych jajników tyjemy głównie na brzuchu, tracimy wcięcie w talii, pojawia się tzw. oponka. Za to pupę i biodra możemy mieć dość szczupłe. Typowym objawem jest też przetłuszczająca się skóra z trądzikiem. Możemy mieć również nieregularne krwawienia.



Jak się wyleczyć i schudnąć: Dla pewności, że właśnie to nam dolega, powinnyśmy zbadać krew na poziom LH, FSH, testosteronu, progesteronu, prolaktyny i glukozy, a także zrobić USG TV (ze skier. od ginekologa). Pomoże nam dieta bogata w błonnik i białko, zaś uboga w sól i nasycone kwasy tłuszczowe. Pokarmy- przyjaciele to: pełne ziarno, warzywa, strączki, chude mięso.

Zdjęcie Jeśli nagle przytyłaś bez powodu, warto znaleźć przyczynę / ©123RF/PICSEL

Niedoczynność tarczycy

Zdaniem specjalistów, staje się coraz bardziej powszechna wśród kobiet. Na pewno przyczyniają się do tego codzienne stresy i ogólne przeciążenie. Tarczyca nie lubi też, gdy palimy papierosy. Starajmy się więc nie odreagowywać w ten sposób psychicznych napięć! Przybieramy na wadze, bo... niechętny do pracy gruczoł produkuje mało hormonów. A to one sprawiają, że przewód pokarmowy dobrze działa. Słabnie przemiana materii. Zjadane przez nas węglowodany i tłuszcze nie są już tak dobrze trawione, jak kiedyś. Zamiast wytworzyć z nich energię oraz ciepło, organizm kumuluje je w postaci tkanki tłuszczowej.



Jak rozpoznać problem: Dla źle pracującej tarczycy typowe są "nalana" twarz, opuchnięte kończyny. Dokuczają nam też zaparcia. Ciągle marzniemy. Jesteśmy zmęczone, mamy bladą, suchą, łuszczącą się skórę i suche włosy. Narzekamy na nieregularne miesiączki.



Jak się wyleczyć i schudnąć: Chorobę rozpoznamy m.in. dzięki badaniu krwi na poziom hormonów TSH i FT4, a dodatkowo np. USG tarczycy (ze skierowaniem od lekarza rodzinnego). Powinnyśmy tak zmienić dietę, by dostarczać tarczycy składników, które pobudzą ją do pracy. Są to: jod, selen, żelazo, wit. D (np. w rybach morskich).