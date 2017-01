Choroby nasze powszednie - najbardziej uciążliwe objawy przeziębienia i grypy według Polaków

Jesień i zima to okres, w którym jesteśmy szczególnie narażeni na zachorowanie na przeziębienie lub grypę. Do obniżenia odporności przyczynia się wychłodzenie organizmu, spadek poziomu witaminy D, wynikający z małej ilości czasu spędzonego na słońcu, a także mniejsza dostępność świeżych warzyw i owoców, stres oraz mała ilość snu. Niewiele trzeba, aby stać się łatwym celem dla wyjątkowo natarczywych w tym czasie wirusów. Ból gardła, zatkany nos czy trudności w oddychaniu powodują, że mamy ochotę zapomnieć o obowiązkach i nie wychodzić spod ciepłego koca. Jak walczyć z przeciwnikiem jakim jest dla nas choroba?

Zdjęcie Jesień i zima to okres, w którym jesteśmy szczególnie narażeni na zachorowanie na przeziębienie lub grypę /©123RF/PICSEL

Polacy o objawach przeziębienia i grypy

Chociaż zachorowaniu na przeziębienie lub grypę towarzyszy zwykle kilka różnych objawów, z badania opinii przeprowadzonego na zlecenie marki Vicks wynika, że symptomami najbardziej utrudniającym normalne funkcjonowanie, a jednocześnie utrzymującym się najdłużej, są zatkany nos i katar, trudności w oddychaniu, zalegająca wydzielina i kaszel oraz osłabienie. Pomimo że często zdarza nam się ignorować te objawy na dłuższą metę przeszkadzają nam one nie tylko w wypełnianiu zawodowych zobowiązań, ale także w pełnieniu roli rodzica czy partnera.

- Z mojego doświadczenia wynika, że jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza pierwszego kontaktu są infekcje górnych dróg oddechowych, są to najczęstsze choroby zakaźne występujące wśród ludzi. Wywołane są najczęściej przez wirusy (około 200 rodzajów), które wnikają do wnętrza komórek błony śluzowej, szybko się namnażają, uszkadzają śluzówkę, powstaje stan zapalny, czego efektem jest kaszel czy katar. Dlatego w przypadku zachorowania jedną z kluczowych spraw jest oczyszczanie oraz leczenie górnych dróg oddechowych, izolacja od dużych skupisk ludzkich, zachowanie zasad higieny i odpoczynek. To najważniejszy krok do wyzdrowienia i dobrego samopoczucia - wielu pacjentów twierdzi wprost, że w dzisiejszych czasach nie ma czasu na chorowanie. Jeśli zmagamy się z zalegającą wydzieliną w oskrzelach czy zatkanym nosem warto wybrać preparaty kilkuskładnikowe, które działają na wiele objawów infekcji jednocześnie, a dodatkowo oczyszczą także drogi oddechowe i przyśpieszą wyzdrowienie - wyjaśnia lek. med. Magdalena Piórkowska, internista.

Domowe sposoby na walkę z infekcją

Aż 30% Polaków w przypadku pojawienia się pierwszych objawów przeziębienia lub grypy przyjmuje jedynie naturalne preparaty i stosuje domowe metody leczenia. Okazuje się, że w walce z symptomami choroby, poza przyjmowaniem leków, najbardziej pomocny według respondentów jest wypoczynek, częste przyjmowanie płynów i nawilżanie dróg oddechowych. Czy jednak te metody sprawdzą się w walce z najbardziej uciążliwymi objawami?

- Katar i zatkany nos - wiele osób uważa, że pomocne w pozbyciu się tej dolegliwości są inhalacje ziołowe z rumianku lub szałwii, które mają właściwości przeciwzapalne i mogą pomóc w rozrzedzeniu wydzieliny zalegającej w przewodach nosowych oraz zatokach. Skuteczne może być też przyjmowanie witaminy C, która uszczelni naczynia krwionośne.

- Trudności w oddychaniu, zalegająca wydzielina i kaszel - podobnie jak w przypadku kataru, duża część osób za pomocne uznaje inhalacje z dodatkiem ziół. W samym oczyszczaniu dróg oddechowych pomocne może okazać się picie dużej ilości płynów w ciągu dnia, w szczególności wody, herbatek ziołowych i gorącego rosołu.



Zdjęcie Gorący rosół - idealny na przeziębienie i grypę /©123RF/PICSEL

- Ogólne osłabienie organizmu - jest to naturalny objaw towarzyszący przeziębieniu lub grypie. Jeśli chorujemy, powinniśmy zapewnić organizmowi wypoczynek i odpowiednią ilość snu. Nawet po przebytej już chorobie nasz organizm wciąż jest osłabiony i należy go wzmocnić, m.in. lekkostrawną, bogatą w witaminy dietą.

Czy to wystarczy?

- Gdy choroba już nas dopadła domowe sposoby na walkę z infekcją mogą okazać się niewystarczające i konieczne będzie zastosowanie terapii farmakologicznej. Dobór leków będzie zależał od objawów z jakimi akurat się zmagamy - dla przykładu kaszel mokry powinien być leczony preparatami wykrztuśnymi, a katar i zatkany nos lekami zmniejszającymi obrzęk śluzówki. W aptekach dostępne są też preparaty bez recepty, zwalczające wszystkie kilka objawów przeziębienia lub grypy jednocześnie. Warto pamiętać, że w przypadku przeziębienia lub grypy nieskuteczne będzie leczenie antybiotykami, które są lekami przeciwbakteryjnymi, a wyżej wspomnianej choroby infekcjami wirusowymi - dodaje lek. med. Magdalena Piórkowska.

