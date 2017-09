Co jeść, by ciśnienie było w normie

Zbyt wysokie ciśnienie możemy wyleczyć lub złagodzić, układając menu z prostych produktów o wyjątkowych właściwościach.

Zdjęcie Wystarczy 250 ml soku z buraka dziennie /©123RF/PICSEL

O co najpierw pyta nas lekarz i co sprawdza? Ciśnienie tętnicze! To ważny wskaźnik zdrowia. Bo jeśli długo jest za wysokie lub gdy nadciśnienie jest utrwalone (pow. 140/90 mmHg), zwiększa się ryzyko ataku serca, udaru.



Reklama

Dietą można utrzymać ciśnienie w ryzach! Oto wytyczne.



Skreślamy z jadłospisu: produkty smażone w panierce i dużej ilości tłuszczu, smalec, sery żółte, pełnotłusty nabiał, produkty konserwowe, przekąski typu czipsy (mnóstwo soli!). Ograniczamy: mięso i wędliny (dieta zbyt bogata w białko podnosi ciśnienie!) i sól, którą zastępujemy ziołami i czosnkiem (zwiększa produkcję tlenku azotu, który rozszerza tętnice). Jemy codziennie: warzywa i owoce - co najmniej 40 dag, w 5-6 porcjach (warzywa muszą stanowić minimum 30 dag). Ryby pieczone i gotowane: minimum 2 razy w tygodniu. Produkty zbożowe (pełnoziarniste pieczywo, razowe, orkiszowe, kasze gruboziarniste), bo zawierają węglowodany złożone dodające energii.



W diecie nadciśnieniowca wyjątkowo korzystne są produkty, które pokazujemy. Przeczytaj, jak działają!

Zdjęcie Dodaj do swojej diety 1-2 łyżki mielonego siemienia każdego dnia / ©123RF/PICSEL

Woda z cytryną: Plasterki owocu pomogą obniżyć ciśnienie, bo w cytrynie, oprócz witaminy C, jest też potas.

Płatki owsiane: Są dobrym źródłem beta-glukanów, które obniżają cholesterol. Działają jako prebiotyk i wzmacniają układ immunologiczny.

Grejpfruty, pomarańcze: zawarta w nich wit. C pomaga usunąć z organizmu sód, co obniża ciśnienie. W grejpfrutach jest naringenina, substancja regulująca poziom glukozy.

Sok z buraków: Zawiera azotany, które pośrednio wpływają na poszerzanie naczyń krwionośnych, co obniża ciśnienie tętnicze. Już 250 ml soku dziennie (szklanka) wpływa pozytywnie na regulowanie ciśnienia.

Ryby: makrela, łosoś, pstrąg to dobre źródło zdrowych kwasów omega-3, obniżających ciśnienie krwi.

Sok z pomidorów: Potas zawarty w pomidorach uelastycznia tętnice oraz wypłukuje nadmiar soli z pożywienia. W pomidorach jest też kwas nikotynowy, który obniża poziom cholesterolu.

Zioła: lubczyk, oregano, bazylia to doskonałe zamienniki soli - poprawiają trawienie i ułatwiają przyswajanie składników odżywczych. Bazylia ma też działanie uspokajające i łagodzące stres.

Siemię lniane: zawiera argininy i glutaminy, dzięki którym zapobiega chorobom serca. Jest źródłem fitosteroli obniżających zły cholesterol. Dziennie: 1-2 łyżki mielonego siemienia.





Konsultacja: Martyna Skibniewska, dietetyczka