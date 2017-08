Co jeść, by stawy nie bolały

Dobre wybory na talerzu sprawią, że zapomnimy o tym, że coś nam dokucza, pobolewa, chrupie. Lecznicze produkty mamy na co dzień w zasięgu ręki!

Zdjęcie Czarne porzeczki /©123RF/PICSEL

Zacznijmy od zasady "Po pierwsze nie szkodzić" i... zrezygnujmy z niektórych produktów. To zadziała leczniczo!

Reklama

Skreślmy: Tłuste mięsa, masło, wędliny, bo tłuszcz zwierzęcy pobudza wytwarzanie niezdrowych kwasów (prostaglandyn), które mogą pogłębiać stan zapalny stawów.

Niepolecane są: Pomidory, bakłażany oraz ziemniaki (warzywa tzw.psiankowate zawierają substancje, które mogą usztywniać stawy).



Zalecane są: Produkty bogate w kwasy omega-3 (oliwa, makrela, śledź, siemię lniane, orzechy), bo zapobiegają stanom zapalnym; warzywa, np. brokuły (chronią chrząstkę stawową); owoce (hity to porzeczki i wiśnie)!

Czarne porzeczki

Zalecane są w artretyzmie i reumatyzmie, bo zawierają rekordową ilość witaminy C: 10 dag porzeczek pokrywa 260% dziennego zapotrzebowania na nią. Wit. C jest niezbędna do produkcji kolagenu, który odpowiada za elastyczne ścięgna.



Wskazówka: Aby przechować porzeczki bez straty wit. C, warto je zamrozić. Przeciwreumatyczna herbata z liści porzeczki: 2 łyżki suszu zalewamy 1 szklanką wrzątku, parzymy 5 min. Pijemy 2-3 razy dziennie po kilka łyków.



Wiśnie

Odkryto, że zawierają kwas elagowy, który ma silne działanie przeciwzapalne.



Wskazówka: Dwie porcje wiśni (po 10-15 owoców) dziennie mogą ograniczać ataki dny moczanowej (zapalenie stawów spowodowane za wysokim poziomem mocznika we krwi).



Ekstrarada: objawy reumatyzmu łagodzą kąpiele z dodatkiem naparu z gałęzi wiśni (napar: kawałki gałązek wrzucamy do wrzątku, płyn przecedzamy po 20-25 min).



Zdjęcie Imbir / ©123RF/PICSEL

Imbir

Zawiera gingerol, substancję która łagodzi zapalenia stawów i ból.



Wskazówka: Zaleca się 3 razy dziennie 1 łyżeczkę świeżego imbiru lub 1/3 łyżeczki sproszkowanego.



Leczniczy napój: Kilka kawałków kłącza wrzuć do wrzątku, odstaw na 20 min. Pij 3-4 filiżanki dziennie.



Bulion z kości

Zawiera glukozaminę, która ogranicza stany zapalne kości i stawów.



Wskazówka: Dobry bulion to taki, który po ostudzeniu zyska galaretowatą konsystencję. Bulion warto doprawić szczyptą kurkumy, która łagodzi obrzęki stawów.

Zdjęcie Migdały / ©123RF/PICSEL

Migdały

Zapobiegają zwyrodnieniom stawów, ponieważ zawierają wapń, mangan i miedź.



Wskazówki: Szklanka mleka migdałowego zapewnia 30% dziennego zapotrzebowania na wapń! Migdały warto chrupać dla zdrowia, ale uważaj, bo w 10 dag jest prawie 600 kcal!





Konsultacja: Martyna Skibniewska, ekspert zdrowego żywienia