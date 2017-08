Cukier - słodki smak depresji

Mężczyźni, którzy spożywają dziennie 67 gram cukru - tyle zawierają dwie puszki coli - zwiększają ryzyko wystąpienia depresji, spadku nastroju. Co zaskakujące, podobnego związku nie dowiedziono u kobiet.

Zdjęcie Może istnieć związek między wysoką ilością cukru w diecie, a zaburzeniami nastroju, zwłaszcza wśród mężczyzn /©123RF/PICSEL

"Dieta bogata w cukier w znaczący sposób wpływa na nasze zdrowie, jednak nasze badania dowodzą, że może istnieć związek między wysoką ilością cukru w diecie a zaburzeniami nastroju, zwłaszcza wśród mężczyzn" - wyjaśnia autorka badania dr Anika Knuppel, z University College London Institute of Epidemiology and Health.

Dr Knuppel podkreśla, że istnieje wiele czynników, które wpływają na zaburzenia nastroju. Jednak dieta bogata w cukier, to kropla, która przepełnia czarę. Wskazuje również, że negatywny wpływ cukru na nastrój, z niejasnych na razie powodów, dotyczy głównie mężczyzn.



"Słodycze, łakocie, żywność bogata w cukier, w krótkim czasie, wywołuje przypływ pozytywnego nastroju. Chcąc poprawić sobie nastrój często sięgamy po słodycze, w nadziei na złagodzenie objawów złego samopoczucia. Jednak nasze badania wskazują, że takie działanie przynosi odwrotny skutek. W perspektywie długoterminowej, dieta bogata w cukier, wpływa negatywnie na nasze samopoczucie" - tłumaczy autorka badania opublikowanego na łamach "Scientific Reports".



Catherine Collins, z British Dietetic Association, wzywa jednak do ostrożności. "Wyniki badań są niezwykle ciekawe i zaskakujące, jednak pozostała bym ostrożna w osądach. Zaskakujące jest to, że brakuje doniesień o efektach ubocznych wśród kobiet, których związek z jedzeniem jest bardziej emocjonalny" - zauważa. (PAP Life)