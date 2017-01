Cytrusowe odchudzanie

Słyną z tego, że są skarbnicą witaminy C. Bywają też niezastąpione w walce z... fałdkami na brzuchu i biodrach.

Dieta cytrusowa może odchudzić z wielu powodów. Po pierwsze: cytrusy zawierają pektyny, rozpuszczalny błonnik, który wspomaga trawienie i ułatwia perystatykę jelit, powoduje też uczucie sytości. Po drugie: to owoce niskokaloryczne (np. grejpfrut zawiera tylko 30 kcal w 10 dag). Po trzecie: chronią organizm przed cukrzycą typu 2. i miażdżycą tętnic (dzięki substancji nobiletyna, obecnej m.in. w mandarynkach). Warto więc już dziś włączyć do codziennej diety swoje ulubione cytrusy.

Soczyste rarytasy dla figury i zdrowia

Każdy z owoców wyróżnia się szczególnymi właściwościami. Sprawdź, co możesz zyskać, jedząc je codziennie.



1. Limonka

W małym owocu (do 10 dag) jest zaledwie 30 kcal. Ponadto,mimo że jest kwaśna, działa alkalizująco na organizm, więc likwiduje nadkwaśność (polecana jest osobom jedzącym więcej mięsa). Warto wyciskać sok z niej do herbaty, bo ułatwia przyswajanie antyoksydantu występującego w napoju, który chroni przed chorobami serca, udarem i nowotworami.



2. Cytryna



Składnik w niej zawarty (limoid) skutecznie walczy z komórkami rakowymi, unieszkodliwiając je (takie właściwości ma też skórka z cytryny, połączona z ciepłą wodą lub słabą herbatą). Cytryna wskazana jest też dla osobom cierpiących na astmę i choroby układu oddechowego.Regularne picie ciepłej wody z sokiem cytrynowym, pomaga oczyścić wątrobę z toksyn i zmniejsza poziom złego cholesterolu!



3. Pomarańcza



Jedna duża (20 dag) zawiera średnio 100 kcal. Jest wyjątkowo bogata w witaminę C, bo jeden owoc może pokryć dzienne zapotrzebowanie na tę substancję. Pomarańcza zawiera też dużo betakarotenuoraz potas, wapń, selen i antyoksydanty, które neutralizują wolne rodniki oraz zwalczają stan zapalny i obniżają temperaturę ciała.



4. Grejpfrut czerwony



Jeden średniej wielkości (ok. 20 dag) zawiera 60 kcal. Ma wyjątkowo niski indeks glikemiczny, więc polecany jest we wszystkich dietach odchudzających, także dla diabetyków. To najzdrowsza odmiana grejpfrutów - zawiera więcej niż grejpfrut biały likopenu- substancji, która wykazuje działanie antyrakowe.



5. Grejpfrut biały



Ma podobną kaloryczność jak czerwona odmiana.Jedząc go codziennie, możesz "zgubić" nawet około kilograma w ciągu miesiąca. Doskonale wspomaga regulację poziomu glukozy we krwi oraz zwiększa wrażliwość komórek na insulinę.6. Kumkwat Nazywany jest fortunellą. Ma kwaskowy,lekko cierpki smak. Można go zjadać bez obierania (po sparzeniu), bo skórka pozbawiona jest goryczki. Wyróżna się tym wśród cytrusów, że zawiera dużo żelaza, magnezu, wapnia i potasu.





Jak ułożyć jadłospis

Włącz cytrusy do codziennego menu, dodając do sałatek, koktajli i dań głównych.



✔Na śniadanie: np. sok świeżo wyciskany lub cząstki owoców. ✔Na drugie śniadanie: np. sałatka owocowa z grejpfruta, miksu sałat, mandarynki, sera feta i kilku orzechów włoskich, polana sosem vinegret.



✔Na obiad: np. pierś kurczaka z pomarańczą i brązowym ryżem lub makaronem. Jak przyrządzić: filet (20 dag) kroimy na cienkie plastry, doprawiamy solą i pieprzem, smażymy na 2 łyżkach oliwy. Wyciskamy sok z 1 pomarańczy, drugą kroimy na półplasterki. Sok gotujemy chwilę, dodajemy sparzoną skórkę startą z pomarańczy, smażymy 3 min. Mięso polewamy sosem,dekorujemy kawałkami pomarańczy. Podajemy z brązowym ryżem (makaronem z pełnego ziarna).



✔Na podwieczorek:np. koktajl z soku z pomarańczy, jarmużu, grejfruta i 1/2 banana.



✔Na kolację:twaróg (15 dag) z papryką i mandarynką oraz kromką chleba pełnoziarnistego lub sałatka warzywna z dodatkiem pomarańczy