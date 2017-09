Czarnuszka i hibiskus - sekret uodparniających naparów

Nie tylko imbir, miód i cytryna mogą okazać się sprzymierzeńcami w walce z jesiennymi infekcjami. W spiżarnianej apteczce warto mieć również hibiskus i czarnuszkę. Tę ostatnią można dodawać nie tylko do wypieków, ale również uodparniających naparów.

Zdjęcie Skomponowany na bazie czarnuszki, soku z sosny i kurkumy napar wzmacnia odporność /©123RF/PICSEL

"Zbilansowaną, bogatą w składniki mineralne i witaminy dietę warto wspomóc uodparniającymi wodami smakowymi, skomponowanymi z przypraw i owoców o odpowiednich właściwościach. Mój wybór nieprzypadkowo padł m.in. na czarnuszkę świetnie stymulującą nasz układ odpornościowy, nagietek, który działa przeciwbakteryjnie i antywirusowo czy mniszek lekarski, który dzięki wzmocnieniu układu immunologicznego zapobiega nawrotom infekcji bakteryjnych i wirusowych" - wyjaśnia w swojej książce "Zdrowe wody" dietetyk Aneta Łańcuchowska-Jeziorowska.

Reklama

Do tej apteczki można dodać również hibiskus. Choć zwykle kojarzy się on z kojącą pragnienie herbatą, doskonale sprawdzi się również jako antidotum na jesienne wirusy. Każdą z wód można wzbogacić o bogate w witaminę C cytrusy. Tu należy jednak pamiętać, aby dodawać je już do ostudzonego naparu. "Witamina C nie jest odporna na działanie wysokiej temperatury" - wyjaśnia dietetyk.



Jednym z proponowanych przez Anetę Łańcuchowską-Jeziorowską naparów jest ten skomponowany na bazie czarnuszki, soku z sosny i kurkumy.



"Do kubka wsypujemy łyżeczkę czarnuszki i pokrojony w plasterki korzeń kurkumy. Następnie przyprawy zalewamy wrzątkiem i dolewamy ekologiczny, niedosładzany sok z sosny. Całość mieszamy łyżką i odstawiamy do zaparzenia na 5 minut. Nasiona czarnuszki działają przeciwwirusowo, łagodząc infekcje górnych dróg oddechowych" - instruuje dietetyk.



Innym pomysłem może być napar z hibiskusa. Jeśli stał się on pamiątką z wakacji, z powodzeniem można go wykorzystać jesienią bronić się przed infekcjami. Warto taki napar wzbogacić pomarańczą i lukrecją.



"Suszone kwiaty hibiskusa z dodatkiem szczypty startego korzenia lukrecji zalewamy wrzącą wodą. Po odczekaniu aż napar ostygnie, dodajemy plaster pomarańczy. Hibiskus dzięki zawartości polisacharydów wzmacnia układ odpornościowy, dlatego napar z hibiskusem w roli głównej warto pić w jesiennym okresie wzmożonych infekcji" - wyjaśnia dietetyk. (PAP Life)