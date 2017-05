Czy zmiany czasu mają wpływ na nasz organizm?

Zmieniamy czas dwa razy do mroku, ale dzięki tanim liniom lotniczym przemieszczamy się częściej. I częściej żyjemy, choćby krótko, w innej strefie czasowej. Czy odbija się na naszym samopoczuciu, a przez to i zdrowiu?

Zdjęcie Przemieszczamy się częściej, zwiedzamy odległe kraje - to szok dla organizmu! /©123RF/PICSEL

- Zmiana czasu wymaga od naszego organizmu przestawienia się na zupełnie inny rytm - mówi Anna Jelonek, dietetyk - Sprzyja bezsenności, rozdrażnieniu, braku koncentracji. Prowadzi do rozregulowania zegara biologicznego - dodaje.

Zimą bywamy senni. Więcej jemy, mniej się ruszamy. Odczuwamy spadek nastroju, mamy kłopoty z koncentracją i trudno nam wstać z kanapy. Okres zimowy to czas wyciszenia, wydaje się, że i rozleniwienia. Wraz z nastaniem wiosny, niczym rośliny budzimy się do życia. Chce nam się więcej Odzyskujemy chęć do życia.

Dlaczego tak się dzieje?

- Związane jest to z liczbą dni słonecznych, których przybywa. Bo to światło słoneczne reguluje praktycznie wszystkie procesy zachodzące w organizmie - wyjaśnia Jelonek - Zimą jest notorycznie ciemno: gdy wychodzimy z domu i do niego wracamy. Sztuczne oświetlenie nie jest w stanie zrekompensować nam niedoboru promieni słonecznych. Popadamy w melancholię, depresję A w wolne dni siedzimy w zamkniętych pomieszczeniach, bo pogoda (minusowe temperatury) nie sprzyja spacerom - dodaje ekspert.

Zdaniem Anny Jelonek, zanim nasz organizm przestawi się na nowy rytm, możemy odczuwać nadmierne zmęczenie, senność, brak apetytu i ogólne pogorszenie samopoczucia. Organizm potrzebuje czasu.

- Musimy pamiętać, żeby regularnie się odżywiać i często sięgać po wodę - twierdzi dietetyk - I przede wszystkim zacząć się ruszać. Organizm sam powinien sobie poradzić z uregulowaniem wszelkich procesów życiowych - zapewnia.

Ponadto wraz z nadchodzącym latem powinniśmy jeść więcej owoców i warzyw. Warzywa zawierają wiele cennych witamin i składników mineralnych oraz przeciwutleniaczy, które pozytywnie oczyszczają nasz organizm z toksyn.

- Dzięki temu nie jesteśmy zakwaszeni, bo to zakwaszenie wiąże się ze złym samopoczuciem, brakiem energii, ospałością - dodaje Anna Jelonek.