Desery z burakiem w roli głównej

Ciasto marchewkowe czy brownie z cukinią nie zdziwią koneserów zdrowych wypieków. Monika Mrozowska do listy "warzywnych" deserów proponuje dodać buraka, który - jak zdradza - doskonale komponuje się z czekoladą.

Zdjęcie Ciasto z buraków z pewnością posmakuje każdemu! /©123RF/PICSEL

Burak na deser może się wydawać kulinarną ekstrawagancją, ale w końcu, kto ze smakiem nie zajada się ciastem marchewkowym? Jak wskazuje Monika Mrozowska, burak, podobnie jak marchew czy cukinia, świetnie wypada w cukierniczej oprawie, choć wymaga nieco więcej pracy.

"Burak na pewno jest warzywem, które jest odrobinę trudniejsze niż marchewka albo cukinia, którą dosyć często wykorzystuję w różnego rodzaju wypiekach. Marchewka ma słodkawy smak w związku z czym, kiedy dodamy ją do ciasta, poza tym, że doda odrobinę swojej słodyczy, właściwie nie jest wyczuwalna. Jeśli chodzi o cukinię, ta praktycznie w ogóle nie jest wyczuwalna w cieście, wpływa wyłącznie na jego konsystencję. Natomiast z burakiem trzeba uważać. Jeśli chodzi o moje wypieki z burakiem w roli głównej, potrzebowałam kilku prób, aby osiągnąć właściwy kompromis i proporcje. Do wypieków wykorzystuję surowe warzywo, warto jednak buraki zetrzeć na najmniejszych oczkach tarki" - wyjaśnia Monika Mrozowska, autorka książek kulinarnych i propagatorka zdrowego żywienia.



Przyznaje, że buraki najlepiej sprawdzają się we wszelkiego rodzaju ciastach czekoladowych - murzynkach czy tortach. "Słodycz buraka bardzo fajnie współgra z czekoladą, kakao. Dobrze komponuje się z orzechami, ale również wszelkiego rodzaju przyprawami piernikowymi i owocami jagodowymi" - radzi Mrozowska. W swojej książce "Słodko, zdrowo, świątecznie" proponuje pudding buraczany, posypany zmielonymi migdałami i owocami jagodowymi.

Do deserów Mrozowska proponuje wykorzystywać również melasę z buraka. "To składnik, który polecam wykorzystywać w kuchni, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy cierpimy na różnego rodzaju infekcje. Melasa z buraka to naturalny syrop buraczany, który jest kopalnią witamin. Można go wykorzystać jako polewę do naleśników, placków. Myślę, że nie ma osoby, której taki syrop by nie smakował" - zapewnia.



Mrozowska przyznaje, że desery to świetny sposób na przemycenie tego lokalnego superproduktu, szczególnie w posiłkach dzieci, podkreśla jednak, że ze względu na właściwości zdrowotne warto go spożywać w każdej postaci. Burak wzmacnia odporność, spowalnia skutki starzenia. Zawiera duże ilości wapnia, potasu, manganu, cynku. Jest szczególnie polecany u osób z anemią.

"Istnieje mylne przekonanie, że burak, sok z buraka, przeciwdziała anemii, ponieważ zawiera dużo żelaza. Burak nie zawiera go aż tak dużo, ale zawiera kobalt, który jest krwiotwórczy. To jeden z naszych lokalnych produktów, który jest kopalnią witamin. Za sprawą takich produktów możemy poprawić sobie nastrój, zjeść coś smacznego, a co najważniejsze jedząc takie produkty robimy dużo dobrego dla naszego zdrowia" - podkreśla Mrozowska.