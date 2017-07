Dieta dla cukrzyka

​W leczeniu tej przewlekłej choroby niezwykle ważną rolę odgrywa dieta. Średniowieczna uczona św. Hildegarda z Bingen zalecała, by trzy razy dziennie spożywać od 1 do 3 łyżek ziaren orkiszu.

Zdjęcie Orkisz należy spożywać z dodatkiem masła, żółtkiem i odrobiną soli /©123RF/PICSEL

Najprostszy sposób jego przygotowania to ugotowanie na miękko, z dodatkiem masła, żółtkiem i odrobiną soli. Warto go jeść razem z herbatką z kopru włoskiego. Hildegarda zalecała, by każdy dzień rozpoczynać habermusowym śniadaniem – habermus to nazwa ześrutowanego ziarna orkiszu, bez składników mączystych. Jabłka można zastąpić innymi owocami, np. pigwą, malinami, jeżynami, porzeczkami lub marmoladą z nich. Oczywiście habermusowe śniadanie jest zdrowe dla wszystkich, nie tylko diabetyków.

Na ciepłe śniadanie

Reklama

Składniki: filiżanka kaszy lub płatków z orkiszu, 2 lub 3 filiżanki wody, pół łyżeczki cukru owocowego, szczypta galgantu i szczypta bertramu, łyżeczka cynamonu, pokrojone jabłko, łyżeczka posiekanych migdałów, łyżeczka nasion płasznika. Orkisz zagotować, mieszając. Dodać przyprawy i dalej gotować (5-10 minut), aż zgęstnieje. Pod koniec dodać jabłko. Przed jedzeniem posypać migdałami i płasznikiem. Można skropić sokiem z cytryny.



Porady pochodzą z książki Wigharda Strehlowa „Wiedza lecznicza św. Hildegardy z Bingen od A do Z. Jak być zdrowym od stóp do głów”. Wyd. Esprit.