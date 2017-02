Dieta dla seniora

Z upływem lat w naszym organizmie wiele się zmienia. Dlatego też dieta dedykowana seniorom powinna uwzględniać przynajmniej podstawowe potrzeby. A statystyki są przerażające: seniorzy odżywiają się wręcz fatalnie. Fakt ten rodzi wiele schorzeń i dolegliwości, które można w łatwy sposób wyeliminować. I to właśnie na etapie diety.

Spadek koncentracji, trudności ze

skupieniem, problemy z pamięcią i złe samopoczucie. Wydawać by się mogło, że to

naturalne następstwa tego, że jesteśmy coraz bardziej „wiekowi”. Nic bardziej

mylnego! To jasny sygnał, że w organizmie osoby starszej dzieje się coś

niedobrego.

Skąd się bierze problem?

Tak naprawdę źródeł jest wiele.

Począwszy od złych nawyków żywieniowych, poprzez kłopoty finansowe, kończąc

nawet na braku zainteresowania ze strony najbliższych. Samo starzenie się jest

procesem ciągłym, a przy tym nieodwracalnym. Skutkuje ono znacznie mniejszą

odpornością na choroby, wolniejszą regeneracją komórek, a kondycja niezwykle

istotnego układu nerwowego ulega pogorszeniu. Zmiany, które zachodzą przecież w

całym organizmie, nie omijają również układu pokarmowego. Seniorzy borykają się

z wydzielaniem mniejszej ilości śliny i soków trawiennych, co skutkuje

trudniejszym trawieniem pokarmów. Problemem jest też zwolnienie perystaltyki

jelit oraz występujące w nich zmiany mikroflory bakteryjnej. A w tym właśnie

należy upatrywać gorszego przyswajania składników odżywczych.

Co należy zmienić?

Przede wszystkim należy zmienić

podejście do żywienia. Wyjście z założenia, że skoro przez całe życie

przyjmowano określone pokarmy i nie powodowało to większych problemów, to w

zasadzie zmiany nie są potrzebne, jest błędem na samym początku. W różnych

etapach życia organizm potrzebuje otrzymywać nieco inne wartości odżywcze, w różnych

dawkach i proporcjach. W celu skomponowania najlepszego jadłospisu najlepiej

jest się udać do specjalisty, czyli dietetyka. Przeanalizuje on dokładnie

potrzeby organizmu oraz choroby, które mają bezpośredni wpływ na komponowanie

diety, np. cukrzyca lub miażdżyca. Kolejną ważną kwestią jest zapotrzebowanie

na energię. Wiadomym jest, że wraz z wiekiem obniża się przemiana materii oraz

zmniejsza się aktywność fizyczna. Dużym błędem jest ignorowanie tego faktu,

gdyż nadwyżka dostarczanej energii skutkuje problemem z nadwagą, a nawet

otyłością. Aby się przed tym ustrzec, warto zwrócić uwagę na następujące

wartości: zapotrzebowanie na energię u mężczyzn wynosi od 1750 do 2450

kcal/dzień, natomiast u kobiet – od 1500 do 2100 kcal/dzień. Są to przybliżone

liczby, zależne od poziomu aktywności fizycznej. W ustaleniu dokładnych

wartości pomoże dietetyk.

Jadłospis - o czym pamiętać?

Istnieje szereg produktów, które

należy włączyć do diety, aby nie doprowadzić do niedoborów. Dlatego też warto

sięgnąć po ryby, chude mięso, orzechy i tłuszcze roślinne, które są źródłem

kwasu omega-3. Kolejnym ważnym elementem jest białko, które podobnie jak

poprzednio, znajdziemy m.in. w rybach oraz przede wszystkim w produktach

mlecznych. – Sery żółte to ogromne źródło

witamin i minerałów, które są ważne dla osób po 60. roku życia. Jednym z nich

jest np. magnez, który zapobiega chorobom układu nerwowego – komentuje Ewa

Polińska, ekspert Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej MSM Mońki. Niezwykle

istotne jest, aby w starszym wieku dbać o odpowiednią podaż witamin.

Najbardziej kluczowe, a zarazem najrzadziej dostarczane są witaminy z grupy B,

a mianowicie B1, B2, B6 czy B12. Osoby starsze borykają się również z

niedoborem witaminy D.

Poza dostarczaniem odpowiedniej

porcji witamin i innych pierwiastków, konieczne jest również przestrzeganie

innych zasad dotyczących zdrowego odżywiania. Posiłki powinny być przyjmowanie

regularnie, w określonych odstępach czasu (najlepiej co 3 – 4 godziny). Należy

też mieć na uwadze, aby były one mniejszej objętości, ale przyjmowane częściej.

Prawidłowo zbilansowany jadłospis to od 4 do 5 posiłków dziennie. – Pamiętajmy, aby nie popaść w rutynę. To, że

niektóre produkty są zdrowe, nie oznacza, że możemy je przyjmować codziennie

bez żadnych ograniczeń. Urozmaicone dania to gwarancja dobrego samopoczucia i

zdrowia – kontynuuje Ewa Polińska, ekspert Monieckiej Spółdzielni

Mleczarskiej MSM Mońki. Warto również wprowadzić małą „rewolucję” w sposobie

przygotowywania potraw. To, co zazwyczaj występuje w wersji smażonej, można

przyrządzić w piekarniku lub parowarze. Do niemalże idealnej diety brakuje nam

jeszcze kilku elementów: regularnego picia płynów (najlepiej wody) oraz zamiany

mąki pszennej np. na żytnią.