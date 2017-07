Dieta, która złagodzi zgagę

Nieprzyjemne uczucie pieczenia w przełyku, krępujące odbijanie oraz gorzki posmak w ustach to dolegliwości, które zwłaszcza latem potrafią dać się we znaki. Podpowiadamy, jak zmienić swoje menu, by uniknąć kłopotów z trawieniem.

Jeśli zdarza ci się zgaga, lepiej całkowicie zrezygnuj z cytrusów

Lato to czas, kiedy nie odmawiamy sobie grillowanych kiełbasek i boczku, smażonych ryb czy gofrów ociekających bitą śmietaną. Ponieważ na dworze panują upały, popijamy posiłki zimnymi gazowanymi napojami lub też alkoholem. A potem zazwyczaj... cierpimy na zgagę! Na szczęście są sposoby, dzięki którym można uniknąć tej przykrej dolegliwości. Wystarczy jeść regularnie, o stałych porach i bez pośpiechu. Każdego dnia trzeba spożywać 4-5 niewielkich, najlepiej lekkostrawnych posiłków. Jakie produkty powinny w nich dominować? Oto szczegółowe wskazówki.

Główni winowajcy - ich unikaj!

Jeżeli masz skłonności do zgagi, powinnaś całkowicie wykluczyć ze swojego jadłospisu pokarmy, które wzmagają produkcję kwasów żołądkowych i mogą wywoływać przykre dolegliwości. Poznaj listę produktów zabronionych w przypadku występowania zgagi.



Cytrusy: Lepiej nie jadać zarówno samych owoców, jak i przygotowanych na ich bazie soków owocowych, ponieważ działają drażniąco na i tak już podrażniony przełyk.



Napoje gazowane: Wraz z nimi do żołądka trafiają bąbelki powietrza, które wypychając trawiony pokarm w górę, powodują odbijanie i nieprzyjemny, kwaśno-gorzki posmak w przełyku.



Alkohol: Unikaj zwłaszcza niskoprocentowego, czyli piwa oraz wina, a także drinków z dodatkiem soków oraz nektarów owocowych.



Sól i ostre przyprawy, takie jak chili, ostra papryka, ocet winny czy musztarda przyczyniają się do zwiększenia ilości kwasu solnego w żołądku.



Gruszki, czereśnie, wiśnie i śliwki - bo są ciężkostrawne.

Niewskazana kofeina: Na czarnej liście znajdują się też napoje zawierające kofeinę. Dlatego unikaj picia kawy (zwłaszcza bez dodatku mleka), mocnej herbaty oraz coli.

Produkty łagodzące dolegliwości

Przy zgadze niezwykle istotne jest przestrzeganie na co dzień lekkostrawnej diety, opartej na wartościowych produktach. O tej porze roku warto postawić zwłaszcza na świeże warzywa. Szczególnie polecane są produkty gotowane, pieczone oraz blanszowane.



Buraki: Przyspieszają przemianę materii, działają odkwaszająco na organizm oraz łagodzą podrażnienia w obrębie układu pokarmowego, świetnie zwalczając objawy zgagi.



Szpinak: Dzięki dużej zawartości błonnika przyspiesza przemianę materii. Dodatkowo wspomaga też leczenie stanów zapalnych w obrębie przewodu pokarmowego i chroni jego śluzówkę przed podrażnieniami.



Marchew: Jest szczególnie polecana jako gotowana jarzynka lub w postaci soku, którego zasadowy odczyn neutralizuje uczucie palenia w przełyku.



Kalafior: Jest lekkostrawnym warzywem i posiada właściwości regenerujące śluzówkę układu pokarmowego.



Ziemniaki pomogą w tego rodzaju dolegliwościach

Ziemniaki: Dzięki dużej zawartości błonnika zapobiegają kłopotom z trawieniem.

Zalecane chude mleko: Kiedy czujesz, że zgaga daje o sobie znać, sięgnij po nietłuste mleko. Pomocne mogą okazać się też niskotłuszczowe jogurty, kefiry oraz maślanki.

Aby grill nie szkodził

Nie musisz rezygnować z dań pieczonych na ruszcie. Tłuste mięsa i wędliny zamień na chudy drób czy ryby i... odpowiednio je przyprawiaj. Zgaga ci wtedy nie zagrozi. Mięta pobudzi wytwarzanie żółci i soków trawiennych, jednocześnie zobojętniając kwas solny. Majeranek przyspieszy trawienie pokarmów. Imbir zneutralizuje poziom kwasu żołądkowego i zapobiegnie kłopotom trawiennym. Czosnek ułatwi trawienie i wydalanie gazów.