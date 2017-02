Dieta na dobranoc

Owsianka z migdałami, bananem i miodem - to idealny pomysł na kolację. Jak wskazuje ekspert w dziedzinie snu, Sammy Margo, taki zestaw produktów ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu.

Zdjęcie Owsianka z migdałami, bananem i miodem - to idealny pomysł na kolację /©123RF/PICSEL

Aromat lawendy, medytacja, unikanie urządzeń mobilnych - to popularne sposoby na poprawę jakości snu. Jednak, jak wskazuje ekspert w tej dziedzinie, Sammy Margo, warto również przyjrzeć się temu, co zjedliśmy na kolację. Jak wyjaśnia, niektóre produkty mogą ułatwić zasypianie, inne przyczynić się do bezsenności.

Reklama

Na liście produktów, po które warto sięgać przed snem znalazły się banany. Jak wyjaśnia Margo, banany są bogatym źródłem magnezu, który pomaga rozluźnić mięśnie, co ułatwia relaks i zasypianie. Równie korzystnie na sen wpływają migdały, które, podobnie jak banany, są bogatym źródłem magnezu.



Sammy Margo zaleca również wieczorną porcję miodu.



- Jedna łyżeczka miodu wystarczy, aby pobudzić wydzielanie melatoniny, co sprzyja zasypianiu. Kolejny produkt, godny polecenia to bogate w witaminy, minerały i aminokwasy płatki owsiane - radzi ekspert.

Na czarnej liście produktów znalazły się kawa i alkohol. Ekspert radzi unikać również tłustych i ostrych potraw.



- Tłuste dania są ciężkostrawne, co może utrudniać zasypianie. Również ostre dania i pikantne przyprawy mogą zaburzyć sen. Kapsaicyna zawarta np. w ostrej papryczce, utrudnia termoregulację ciała, co może powodować niespojony sen - wyjaśnia Margo. (PAP Life)