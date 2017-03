Dieta smart - mądrze komponuj swoje posiłki

Połowę każdego posiłku powinny stanowić owoce i warzywa, jedną czwartą zboża, najlepiej pełnoziarniste i białka - to według badaczy i autorów książki "Dieta smartfood" idealnie skomponowany posiłek.

- Nie istnieje magiczna różdżka, dzięki której schudniemy, staniemy się zdrowsi i będziemy żyć dłużej, trzeba przeformułować zwyczaje żywieniowe i dostosować je do tryby życia, osobowości, życia towarzyskiego, wyznawanych zasad. Obojętne, czy jesteśmy wegetarianami, hedonistami czy ekologami - podkreślają autorzy książki "Dieta smartfood".

Naukowcy z projektu SmartFood w Europejskim Instytucie Onkologicznym w Mediolanie, pracujący pod kierunkiem Piera Giuseppe Pelicciego i Lucilli Titty wyselekcjonowali 30 produktów i kategorii produktów spożywczych, które są "smart" czyli "mądre". Jednak poza samą listą tego, co warto jeść, specjaliści określili jak powinien wyglądać idealnie skomponowany posiłek, którego znaczącą część powinny stanowić warzywa.



- Szybkim sposobem na przygotowanie zdrowych i przyjaznych posiłków jest ocena zawartości talerza na oko: połowę obiadu czy kolacji powinny stanowić owoce i warzywa, ściśle rzec biorąc - więcej warzyw niż owoców. Bogate w wodę i błonnik warzywa sycą, hamują wchłanianie cukrów i tłuszczów i zawierają niewiele kalorii, a ponadto dostarczają dobroczynnych substancji, od fitozwiązków po witaminy - czytamy w książce. Kolejnym istotnym elementem diety są zboża, tu warto zadbać o to, aby były to produkty pełnoziarniste. Jak wskazują autorzy książki, nie możemy obejść się bez węglowodanów.



- Najważniejsze to unikać nadmiaru kalorii. We wzorcowym modelu opracowanym przez Harvard Medical School w Bostonie zboża zajmują mniej więcej jedną czwartą posiłku. Pierwszeństwo mają produkty pełnoziarniste, nieprzetworzone, czyli niepozbawione zewnętrznej powłoki zawierającej mikroskładniki odżywcze i błonnik. To właśnie błonnik daje uczucie sytości i reguluje wchłanianie cukrów oraz tłuszczów w jelitach. Najlepsze są pełne ziarna, jak najmniej przetworzone przemysłowo - zalecają naukowcy.

Kolejnym elementem jest białko, które podobnie jak węglowodany powinno stanowić jedną czwartą naszego posiłku. Tu jednak warto zwrócić uwagę na jego źródła - naukowcy z projektu SmartFood zalecają, aby sięgać również po jego roślinne źródła.



- Czy trzeba przypominać, że kotlet nie jest jedynym źródłem białka? Warto zamieniać rodzaje spożywanego białka, które powinno stanowić nie więcej jedną czwartą obiadu i kolacji. Godne uwagi są przede wszystkim rośliny strączkowe, orzechy i nasiona - zachęcają eksperci. Istotne są również dodatki, tu badacze wskazują na konieczność włączenia do diety zdrowych tłuszczy i przypraw, które nie tylko zbawiennie wpływają na nasze zdrowie, ale pomagają również ograniczyć sól. (PAP Life)