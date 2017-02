Dlaczego warto pić wodę z solą himalajską?

Naukowcy oraz osoby, zajmujące się dietetyką w sporcie, twierdzą, że picie wody z niewielką ilością soli ma niezwykle korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Czy to prawda?

Zdjęcie Sól himalajska gruboziarnista /©123RF/PICSEL

Zarówno woda, jak i sól są niezbędne do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale mieszanka jaka powstaje z połączenia tych dwóch składników daje dużo większe korzyści zdrowotne. Dlaczego tak się dzieje?

Woda w połączeniu z solą sprawia, że minerały i pierwiastki są lepiej wchłaniane przez organizm – jony dodatnie w soli wiążą się z jonami ujemnymi cząsteczek wody i odwrotnie. Co za tym idzie nasze ciało zostaje lepiej nawodnione, a powstały roztwór to naturalny izotonik, który można przygotować samodzielnie w domu.

Napój, który powinnyśmy wypijać (najlepiej na czczo), będzie miał jeszcze bardziej pozytywny wpływ na zdrowie, gdy sól kuchenną zastąpimy popularną w dzisiejszych czasach solą himalajską. Czy słusznie?

Sól himalajska jest wydobywana w Pakistanie, u podnóża Himalajów. Jest typem soli krystalicznej, powstała setki miliony lat temu na skutek osuszenia się oceanów. Złoża soli himalajskiej znajdują się głęboko pod ziemią – wydobywana jest z głębokości 400-600 m. Charakterystyczną cechą jest barwa - od jasno do ciemno różowej. Podobnie jak zwykła sól kuchenna zawiera duże ilości sodu i spożywana w nadmiarze szkodzi zdrowiu. Jest natomiast bogactwem ponad 80 mikro i makroelementów w formie koloidalnej, w tym magnezu, cynku, wapnia oraz żelaza. Dodanie nieco większej ilości soli himalajskiej do posiłków, może uzupełnić niedobory substancji mineralnych.

Co zyskujemy pijąc wodę z solą himalajską?

1. Dawka minerałów, elektrolitów, pierwiastków oraz nawodnienie na najwyższym poziomie

Bezustannie jesteśmy namawiani do picia większej ilości wody – i słusznie. Co jeśli do szklanki wody dodamy odrobinę soli himalajskiej? Tak przygotowany napój, wypity rano, przed śniadaniem rewelacyjnie nawodni organizm (lepiej niż sama woda) oraz poprawi jego funkcjonowanie, dzięki substancjom zawartym w soli. Jest to szczególnie ważne u sportowców oraz osób aktywnych fizycznie.

Zdjęcie Pamiętaj, by w ciągu dnia spożywać minimum 1,5 litra czystej wody / ©123RF/PICSEL

2. Wspomaga trawienie

Słony smak powoduje aktywację ślinianek, uwalniające amylazę - enzym rozkładający wielocukry na cukry proste, które są następnie wchłaniane z przewodu pokarmowego. W kolejnym etapie trawienia, dzięki słonej wodzie, kwas solny oraz enzym trawiący białka zostają aktywowane w żołądku. Wszystko to składa się na lepsze trawienie i przemianę materii.

3. Lepszy sen

Bogactwo minerałów znajdujących się w soli ma korzystny wpływ na układ nerwowy. Sól powoduje zmniejszenie ilości hormonów stresu – kortyzolu oraz adrenaliny, a co za tym idzie, uspokaja i ułatwia zasypianie.

Zdjęcie Po kuracji solnej łatwiej zaśniesz i obudzisz się wypoczęta / ©123RF/PICSEL

4. Piękna cera

Pierwiastki zawarte w soli himalajskiej dbają również do dobrą kondycję cery.

Chrom – ułatwia leczenie trądziku, redukuje zakażenia skórne

Cynk – wspomaga gojenie się ran oraz zapobiega powstawaniu blizn, wysusza zmiany trądzikowe i ułatwia regenerację naskórka. Wspomaga układ odpornościowy.

Jod – poprzez zwiększenie zużycia tlenu ułatwia leczenie infekcji skórnych

Siarka – niedobór tego pierwiastka może powodować suchość i łuszczenie się skóry głowy, wysypkę, egzemę oraz powstawanie zmian trądzikowych

Zdjęcie Sól himalajska drobnoziarnista / ©123RF/PICSEL

Jak przygotować zawiesiną soli himalajskiej z wodą?

To proste!



W 1 litrze wody (najlepiej letniej) rozpuść ¼ łyżeczki soli himalajskiej. Roztwór ten dobrze jest odstawić na 24 h przed spożyciem. Zaleca się spożywanie napoju przez siedem dni, rano, ok. 30 minut przed posiłkiem. Ważne, by podczas kuracji wypijać dodatkowo od 1,5 – 2 litrów czystej wody na dobę.