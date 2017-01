Dr Google - jego recepty na zdrowie nie zawsze skuteczne

W dzisiejszych czasach informacje dotyczące zdrowia są dostępne wszędzie, szczególnie w sieci. Jednak zanim zastosujemy się do tych porad, zastanówmy się, jakie jest źródło tych informacji - przestrzega dr Manny Alvarez.

Zdjęcie Czy detoks wątroby jest bezpieczny? /©123RF/PICSEL

- Niedawno otrzymałem następujące pytanie: "Szanowny dr Manny, niedawno widziałam na Facebooku informację dotyczącą detoksu wątroby, który pomaga oczyścić ją z wszelkich nagromadzonych toksyn, które mogą być przyczyną chorób. Jak wykonać taki detoks i czy jest on bezpieczny?" - przytacza treść listu dr Manny Alvarez.

To pytanie stało się punktem wyjścia do dyskusji na temat informacji, jakie znajdujemy w sieci, szczególnie tych dotyczących zdrowia i mniej lub bardziej błędnej idei jego profilaktyki. Sieć, szczególnie media społecznościowe, to kopalnia przeróżnych informacji, które częściej aspirują do miana trendów, niż potwierdzonych naukowo faktów.



Jak podkreślił Alvarez na łamach Fox News, zanim podejmiemy decyzję o stosowaniu terapii, programów oczyszczających i drastycznych zmian w stylu życia, warto skonsultować się z lekarzem i skonfrontować wiedzę z kimś innym niż jedynie dr Google.

- Twoja wątroba przekształca różne składniki w substancje odżywcze, z których twój organizm może dalej korzystać. Równocześnie, ten proces obejmuje filtrowanie substancji toksycznych i przygotowanie ich do wydalenia z organizmu. I co najważniejsze, większość chorób nie wynika z toksyn nagromadzonych w wątrobie. Zatem, jeśli cieszysz się dobrym zdrowiem i nie przeciążasz wątroby, np. nadmierną ilością alkoholu, wątroba będzie w stanie oczyścić się sama. Zalecam ostrożność, co do informacji zamieszczanych w mediach społecznościowych - odpowiedział ekspert.



To stanowisko potwierdza również dr Dmitri Alden.



- Za większością reklamowanych produktów nie stoją żadne naukowe dowody. Zalecam wprowadzenie do diety kilku zmian - spożywanie większej ilości warzyw, zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie mięsa i produktów mlecznych, ograniczenie spożycia kawy i ciężkich trunków - takie zmiany sprawią, że wątroba będzie zdrowa - zaleca Alden. (PAP Life)