Etykieta - na co zwrócić uwagę?

Obowiązek zamieszczania na opakowaniach informacji o wartości odżywczej produktów, pozwala "zidentyfikować" produkty o lepszym profilu żywieniowym - podkreśla specjalista ds. żywienia Iwonna Niegowska.

Zdjęcie - Do tej pory wiele osób przy wyborze produktów spożywczych kierowało się wyłącznie czytaniem listy składników /©123RF/PICSEL

Obowiązek zamieszczania na opakowaniach wartości odżywczej produktów, który wszedł w życie z dniem 13 grudnia 2016 roku pozwala dokonywać bardziej świadomych wyborów żywieniowych, przyznają eksperci.

- Do tej pory wiele osób przy wyborze produktów spożywczych kierowało się wyłącznie czytaniem listy składników. Dzięki tej zmianie będziemy mogli łatwiej "zidentyfikować" produkty o lepszym profilu żywieniowym. Bardzo ważne jest, abyśmy podczas codziennych zakupów świadomie wybierali te produkty, które mają korzystny wpływ na nasze zdrowie, a spożycie których jednak powinniśmy ograniczyć - wyjaśnia Iwonna Niegowska, specjalista ds. żywienia programu edukacyjnego "Zdrowe tłuszcze".



Ekspert zwraca uwagę na informacje dotyczące m.in. zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych w danym produkcie.



- To właśnie one spożywane w nadmiarze wpływają na wzrost poziomu "złego" cholesterolu (LDL) we krwi, który odkłada się w naczyniach krwionośnych w postaci blaszki miażdżycowej, co prowadzić może m.in. do rozwoju chorób serca. Dlatego m.in. tak ważna jest zbilansowana dieta i zastępowanie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi - dodaje.

Tłuszcze nasycone występują w wielu produktach spożywczych, m.in. w maśle, smalcu, czerwonym mięsie, żółtym serze czy pełnotłustym mleku. Zatem, z punktu widzenia zdrowia, istotne jest włączenie do diety produktów, które wykazują istotną zawartość kwasów tłuszczowych wielonienasyconych - omega-3 i omega-6. Znaleźć je można w tłustych rybach morskich, wysokiej jakości olejach roślinnych (rzepakowym, słonecznikowym), orzechach czy pestkach dyni, a także miękkich margarynach. (PAP Life)