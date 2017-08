Gdy bolą kolana

Dolegliwość ta utrudnia codzienne funkcjonowanie. Może być objawem chorób. Jak uniknąć problemów?

Spośród stawów w ludzkim ciele kolanowy jest największy. Podczas ruchu jest narażony na przeciążenia, a w konsekwencji uszkodzenia chrząstki stawowej, więzadeł, łąkotek. Najczęstszą przyczyną ostrego bólu kolana jest uraz. Stłuczenie lub skręcenie może skutkować uszkodzeniem któregoś z więzadeł (a jest ich w kolanie aż 11!) lub łąkotek. Czasem torebki stawowej, rzepki i kości. Pojawia się ostry ból. Może też wystąpić opuchlizna, a ruchy w stawie stają się ograniczone lub wręcz niemożliwe. W takiej sytuacji pomoże schłodzenie tego miejsca.

Można przyłożyć kompres żelowy oziębiony w zamrażalniku, zawiniętą w ściereczkę torebkę z mrożonymi warzywami lub gazę zmoczoną w zimnej wodzie z małą ilością octu lub roztworem altacetu. W aptekach są także dostępne gotowe schładzacze w sprayu i altacet w żelu. Kolano wraz z kompresem trzeba unieruchomić, mocując bandażem do obu jego boków usztywnienia (np. listewki czy kije). I jak najszybciej warto umówić się na wizytę do lekarza.

Dolegliwości pojawiają się też, gdy przeforsujemy kolana. Noszenie ciężarów, długa jazda na rowerze bez wcześniejszego treningu, wycieczka w góry - to może sprawić, że odmówią posłuszeństwa. Trzeba wtedy dać im odpocząć. Bywa, że aplikowanie przez kilka dni maści i żeli z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i zażywanie tabletek przeciwbólowych nie daje poprawy. Kolano puchnie lub rano trudno nam wykonać pierwsze kroki. Trzeba wtedy iść do specjalisty, bo przyczyną prawdopodobnie nie jest tylko przetrenowanie.

Kolana lubią basen i rower. Średnio intensywny ruch w odciążeniu dobrze wpływa na sprawność stawów i zachowanie dobrej kondycji. Ruch w wodzie: pływanie lub gimnastyka, a także rozsądnie dawkowane pedałowanie na rowerze czy rowerku stacjonarnym wzmacniają kolana i pomagają rozprowadzać maź stawową, która usprawnia ich pracę. Popularny i modny jogging, zwłaszcza bieganie po twardej nawierzchni, jest fatalny dla kolan i stawów skokowych!

Kolanom na ratunek - to im służy!

Dobry materac. Utrzymujący prawidłowe ułożenie kręgosłupa, dający podparcie głowie, barkom i miednicy zapobiega patologicznym zmianom, co wpływa korzystnie na kolana.



Dieta. Chrząstkę stawową odżywiają produkty bogate w kwasy omega-3, wapń i fosfor, czyli tłuste ryby morskie, nabiał, produkty mleczne, chude mięso, orzechy, migdały. Lekarz może zalecić suplementy zawierające kwas hialuronowy i chondroitynę. Walka z nadwagą. Dodatkowe kilogramy to zbędne obciążanie kolan i szybsze ich zużywanie.



Wygodne buty. Podczas chodzenia kolana narażone są na mikrourazy. Nośmy obuwie na elastycznej, grubszej podeszwie amortyzującej wstrząsy. Szpilki - tylko na wyjątkowe okazje.



Podkładki pod kolana. Korzystajmy z nich w czasie pracy na klęczkach, np. przy pieleniu czy sprzątaniu. Długie klęczenie na twardym podłożu może powodować urazy stawów kolanowych - nie są one chronione warstwą tłuszczu czy mięśni. Nakolanniki nie są zalecane - mogą blokować przepływ krwi w kończynach.