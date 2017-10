Gdy ręce drętwieją, nie lekceważ tego!

Nieraz budzimy się rano z nieprzyjemnym odczuciem, że... nie mamy ręki. Ale jeśli dokucza nam ono regularnie i bez związku z niewygodną pozycją – trzeba się bliżej przyjrzeć dolegliwościom.

Pięć częstych przyczyn

To, co potocznie nazywamy "drętwieniem ręki", jest w rzeczywistości zaburzeniem czucia. Pojawia się, gdy coś niewłaściwego dzieje się w obrębie nerwów lub naczyń krwionośnych, które znajdują się w kończynie.



Uwaga na te problemy



Zmiany w kręgosłupie szyjnym: Gdy kręgi są zniekształcone przez zwyrodnienia lub uraz, mogą naciskać na nerw biegnący od rdzenia kręgowego do dłoni. Możesz podejrzewać, że taka jest przyczyna drętwienia ręki, jeśli dolegliwości nasilają się gdy stoisz lub siedzisz, a słabną, gdy leżysz. Typowe jest również to, że nasilają się przy ruchach głową.



Niedobór składników odżywczych: Brak witaminy B6, magnezu, wapnia lub potasu odbija się na układzie nerwowym. Gorzej działają nerwy na tzw. obwodzie, czyli m.in. w obrębie dłoni. Na niedobór wit. B6 wskazują m.in.: zajady w kącikach ust, zły nastrój; magnezu - skurcze mięśni; wapnia - podatność na urazy; potasu - osłabienie mięśni.



Miażdżyca: Zastanawiasz się, co może mieć wspólnego z drętwieniem rąk? Okazuje się, że także w naczyniach krwionośnych kończyn górnych mogą tworzyć się blaszki miażdżycowe. Powodują, że krew słabo dopływa do dłoni i są one: blade, zimne, podatne na mrowienie i pieczenie.



Powikłania cukrzycy: Jeśli jesteś na nią chora, a nie zawsze udaje ci się przestrzegać zaleceń lekarza, zbyt duża ilość cukru we krwi może uszkadzać nerwy. Świadczą o tym m.in.: symetryczne mrowienie, kłucie, uczucie porażenia prądem i odczucie zimnych, a czasem bardzo gorących dłoni oraz stóp.

Chory nadgarstek: Przyczyną drętwienia dłoni u kobiet bywa tzw. zespół cieśni nadgarstka. Naraża cię na niego częste prasowanie, a także posługiwanie się myszką komputerową. Przy tym schorzeniu dokucza też mrowienie palców i powierzchni dłoni. Pojawia się głównie nocą.

Jak sobie ulżyć

Zgłoś się do lekarza (np. rodzinnego) i powiedz mu o swoich objawach oraz podejrzeniach, co do ich powodu. W razie potrzeby zostaniesz skierowana na odpowiednie badania (np. krwi) lub wizytę u specjalisty (np. ortopedy). Równocześnie spróbuj złagodzić dolegliwości i zapobiec im w przyszłości, wykonując odpowiednie ruchy dłońmi (najpierw jedną, potem drugą).



Proste ćwiczenia: Poprawią czucie w dłoniach, zmniejszą przykurcze i polepszą ruchomość nadgarstka. Uklęknij z kolanami rozstawionymi szerzej niż linia bioder. Pochyl się i oprzyj przed sobą pośrodku rękę. Obróć ją tak, by nadgarstek znalazł się z przodu, a łokieć był skierowany do brzucha. Łokieć powinien być też prosty, zaś dłoń mieć lekko rozsunięte palce i cała dobrze przylegać do podłoża. Powinnaś poczuć rozciąganie wewnętrznej strony przedramienia. Wytrzymaj w tej pozycji 10-15 sekund. Stań bokiem do ściany na wyciągnięcie ręki. Oprzyj o nią dłoń. Wyprostuj łokieć. Nadgarstek obróć w tę samą stronę, co twarz (nie patrz na ścianę!). Po 15 sek. rozluźnij.

Szybki gest ratunkowy: Przyjdzie z pomocą, gdy jesteś poza domem i nie masz warunków do ćwiczeń. Wykonaj go, gdy tylko poczujesz, że zaczyna ci drętwieć dłoń. Chwyć ją od góry za palce drugą ręką i ciągnij do siebie.

Dobroczynne zmiany temperatury: Według specjalistów hydroterapii na drętwienie rąk pomagają naprzemienne ciepło-zimne kąpiele dłoni. Do jednej miski wlej wodę o temp. 38 st., do drugiej - o temp. 15 st. Na zmianę wkładaj dłonie do ciepłej (na ok. 3 min) i zimnej wody (na ok. 10 sek) - w sumie przez 10 min.

Dobra dieta

Sięgając częściej po niektóre pokarmy, a rezygnując z innych, możesz zmniejszyć swoją podatność na drętwienie rąk.



Najlepsze przysmaki



Przy niedoborze wit. B6: kasza gryczana, indyk, kurczak, brukselka, czerwona papryka, ziemniaki, kapusta pekińska.



Gdy brak ci magnezu: nasiona słonecznika, migdały, orzechy włoskie i laskowe, gorzka czekolada, kakao, natka.



Niedobór wapnia: jogurt naturalny, mleko o zawartości tłuszczu 0,5 proc., małe rybki z ośćmi (typu sardynki, szprotki), ser żółty (np. typu gouda).



Masz za mało potasu: suszone morele, pestki dyni, biała fasola.



Obawiasz się miażdżycy: tłuste ryby morskie, oliwa z oliwek, surowe warzywa, czosnek.



Masz za wysoki poziom cukru we krwi: wszystkie pokarmy o niskim indeksie glikemicznym.



Na cenzurowanym: Postaraj się ograniczyć m.in.: kawę (wypłukuje magnez), tłuste mięso (miażdżycotwórcze).





Konsultacja: Hanna Dolińska, spec. med. rodz.