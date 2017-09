Grzybica – pozbądź się nieproszonego gościa

Nasz kraj jest w ścisłej czołówce pod względem występowania grzybicy – ma ją już co piąty Polak. Nie reagujemy na pierwsze sygnały, bagatelizujemy problem. Zapominamy, że im szybciej zaczniemy działać, tym mniejsze choroba wyrządzi szkody. O metodach walki z grzybicą opowiadają eksperci.

Zdjęcie Najczęstsza przyczyna zarażenia się grzybicą to chodzenie na bosaka po miejskiej pływalni /©123RF/PICSEL

Grzybica to zakaźna choroba wywoływana przez grzyby, najczęściej atakująca skórę pomiędzy czwartym a piątym palcem u nóg lub same płytki paznokci. Sprawia, że skóra łuszczy się, piecze i swędzi, a zainfekowane paznokcie robią się żółtawe i kruche, by z czasem zacząć się rozwarstwiać i brązowieć. Grzybicę wywołują najczęściej grzyby o nazwie dermatofity, które lubią atakować naskórek, paznokcie i włosy (choć te ostatnie zdecydowanie rzadziej). Nieleczona, może ze stóp przenieść się także na dłonie.

Gdzie czyha na nas grzybica?

Najczęstsza przyczyna zarażenia się grzybicą to chodzenie na bosaka po miejskiej pływalni. To samo tyczy się sauny i hotelowych pryszniców, a także sklepowych przymierzalni. Większość z nas nie zdaje sobie jednak sprawy, że równie niebezpieczne mogą być narzędzia używane przez ulubioną kosmetyczkę do manicure i pedicure. Sylwia Śląskiewicz, podolog

z kliniki FootMedica przestrzega:

- Jedna z naszych klientek zgłosiła się do nas z grzybicą paznokci u stóp. Okazało się, że zaraziła się u pedicurzystki, która malując jednym pędzelkiem, mogła rozprzestrzenić grzybicę na kilka innych pań.

W gabinecie podologicznym podczas pedicure’u korzystamy ze sterylnych i profesjonalnych narzędzi. Dzięki temu mamy pewność, że nie dojdzie do żadnej infekcji.

Grupa najbardziej narażona

Szacuje się, że na grzybicę cierpi aż 42% społeczeństwa. Statystycznie najczęściej są to ludzie młodzi - do 25 lat, a także ci w wieku 40-50 lat, przeważnie mężczyźni[1]. Z grzybicą bardzo często zmagają się osoby chorujące na cukrzycę. Zazwyczaj występuje także u osób z niewydolnością krążenia, a także u tych, którzy mają zdeformowaną budowę stóp. Jednak co mają wady stóp do grzybicy? Ekspert tłumaczy:

- Zaburzona biomechanika stopy powoduje, że obuwie nadmiernie uciska niektóre z jej części. To z kolei przyczynia się do maceracji (uszkodzenia) skóry, przez co grzybom łatwiej jest się kolonizować. Do maceracji może dojść także przez wielogodzinne noszenie nieprzewiewnych butów i nadmierną potliwość stóp.

Oręż do walki z grzybicą

Metod leczenia grzybicy jest kilka, jednak niezależnie od tego, na którą się zdecydujemy, pierwszym krokiem zawsze powinno być skonsultowanie ich ze specjalistą. Dr Jadwiga Matla-Stodolna, dermatolog z kliniki FootMedica, wylicza możliwe sposoby walki z grzybicą:

1. Terapia miejscowa - stosowana, gdy problem nie jest jeszcze mocno zaawansowany. Polega na smarowaniu zainfekowanych miejsc specjalnymi maściami przepisanymi przez lekarza. Paznokcie dotknięte grzybicą maluje się z kolei leczniczym lakierem.

2. Terapia farmakologiczna - leki przeciwgrzybiczne przepisuje się, kiedy pacjent zgłasza się do lekarza z dużymi, widocznymi zmianami. Taka kuracja może trwać nawet kilka miesięcy, przez co nie jest zalecana osobom stale przyjmującym różne lekarstwa, w obawie o ich wątrobę.

3. Terapia laserowa - zazwyczaj do leczenia paznokci dłoni i stóp zainfekowanych grzybicą stosuje się zimny laser Lunula. Zabiegi nim są bezbolesne, nie uszkadzają płytki paznokciowej, a co więcej już cztery spotkania wystarczą, aby zapoczątkować proces regeneracji nowego, zdrowego paznokcia. Urządzenie łączy w sobie dwie fale o różnej długości, z których pierwsza działa bakteriobójczo oraz grzybobójczo, a druga pobudza procesy immunologiczne organizmu. Koszt terapii składającej się z czterech zabiegów to 1100 zł.

Z wizytą u podologa

Bardzo często grzybicę paznokci stwierdza podolog, podczas konsultacji podologicznej. Z reguły na pierwszy rzut oka jest w stanie rozpoznać tę chorobę, ale żeby stwierdzić dokładnie, który rodzaj grzybów zaatakował paznokcie, zleca badanie mykologiczne. Jest to rodzaj badania laboratoryjnego, podczas którego bada się pobraną wcześniej próbkę pod mikroskopem, a następnie poddaje hodowli. Jeżeli z materiału zostaje wyhodowany grzyb, oznacza to, że pacjent zmaga się z grzybicą. Zidentyfikowanie rodzaju grzyba pozwala na dobranie odpowiedniej terapii. Rola podologa w walce z grzybicą paznokci to przede wszystkim dokładne oczyszczenie płytki, co znacznie przyspiesza proces leczenia. W jego gabinecie możemy także poddać się terapii laserowej Lunula. Jednak jeśli interesuje nas terapia farmakologiczna, po receptę musimy udać się do dermatologa.





Pożegnać grzybicę raz na zawsze

Grzybica jest chorobą zakaźną, trudną do wyleczenia, a niekiedy wielokrotnie nawracającą. Pytamy eksperta z kliniki, co zrobić, by grzybica już nigdy do nas nie wróciła. "Wszelkie zabiegi na stopach powinny być wykonywane w profesjonalnym gabinecie podologicznym. Dla osób, które podjęły się leczenia, bardzo wskazane jest wykonanie sterylizacji skarpet i obuwia ozonem w specjalnej komorze. U niektórych pacjentów grzybica może stale powracać, jeśli nie skorygują wad swoich stóp. Pamiętajmy także o dwóch podstawowych zasadach: nie pożyczamy nikomu swoich butów oraz nie chodzimy na boso w miejscach publicznych" - mówi dr Jadwiga Matla-Stodolna.