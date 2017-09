Herbaty do zadań specjalnych

Pijesz tylko czarną herbatę? Popróbuj naparu z czerwonej, zielonej oraz... indiańskiej herbaty. Te napoje działają prozdrowotnie i pomagają zachować szczupłą sylwetkę. Herbaty są dostępne w sklepach Eko i supermarketach.

Zdjęcie Rooibos /©123RF/PICSEL

Czerwona: Rooibos

Rooibos (czytaj: rojbos) powstaje z liści czerwonokrzewu (rośnie w Płd. Afryce). Nie zawiera kofeiny i pobudzającej teiny (jak kawa i herbata).



Reklama

Jak pomaga schudnąć: Napar zawiera cynk niezbędny dla prawidłowego metabolizmu. W naparze jest też żelazo, które pomaga dotlenić organizm.

Prozdrowotne działanie: Napar rooibos hamuje wzrost złego LDL (to dobrze, bo nadwyżka tego cholesterolu odkłada się w komórkach ścian tętniczych, tworząc złogi, zwane blaszkami miażdżycowymi, co doprowadza do chorób serca). Napój obniża też ciśnienie krwi. Rooibos jest zalecana przy kamieniach nerkowych, gdyż nie zawiera kwasu szczawiowego (jak herbata czarna).



Ciekawe i mało znane: Kubek naparu wypity wieczorem złagodzi stres i ułatwi zasypianie. Regularnie pita rooibos może chronić przed uszkodzeniem mózgu - przed chorobą Parkinsona i Alzheimera.

Zdjęcie Matcha / ©123RF/PICSEL

Zielone: Matcha i sencha

Matcha (czytaj: macia) oraz sencha (czyt.: sencza) to zielone herbaty japońskie.



Jak pomagają schudnąć: Matcha (ze sproszkowanych liści) wspomaga metabolizm. Sencha (to wielokrotnie zwijane i suszone listki) bardzo dobrze wpływa na trawienie, polecana jest zwłaszcza po posiłkach. Obie herbaty hamują wchłanianie tłuszczów z pożywienia i nasilają ich zużycie przez organizm.



Prozdrowotne działanie: Regularne picie zielonej herbaty może zmniejszyć ryzyko raka. Napar pomaga w walce z cukrzycą i opornością insulinową (ogranicza wchłanianie skrobi przez układ pokarmowy).



Ciekawe i mało znane: Zielone herbaty zawierają fluor, który wzmacnia zęby i chroni dziąsła przed chorobotwórczymi bakteriami. 3 filiżanki naparu zapewnią dzienną dawkę fluoru.

Zdjęcie Yerba mate / ©123RF/PICSEL

Yerba mate

Czytaj: jerba (lub dżerba) mate. To indiańska herbata ziołowa z liści i gałązek ostrokrzewu paragwajskiego. Mówi się, że: dostarcza siłę jak z kawy, korzyści zdrowotne herbaty i radość z czekolady.



Jak pomaga schudnąć: Już po kilku łykach pojawia się uczucie sytości. Picie naparu z 3 g mate dziennie pomoże utracić tkankę tłuszczową z brzucha.



Prozdrowotne działanie: Yerba mate wpływa na obniżenie poziomu złego cholesterolu (LDL), działa ochronnie na układ krążenia oraz wątrobę. Pomaga zwalczyć zmęczenie.



Ciekawe i mało znane: Jest bogata w magnez, mangan i potas, które dbają o równowagę elektrolitową w organizmie.

Sposób parzenia ma znaczenie

Rooibos: 1-2 łyżeczki listków zalewamy 1 szkl. wrzątku (100°C) i parzymy 5 min pod przykryciem, przecedzamy. Ciekawe: warto pić napar na 30 min przed posiłkiem, wtedy działa alkalizująco.



Matcha: 1 łyżeczkę proszku zalewamy wodą (80°C), mieszamy aż się rozpuści i powstanie pianka.



Sencha: Zalewamy ją lekko przestudzoną wodą (do 75°C) i parzymy 1-2 min. Jest smaczna też na zimno; można ją osłodzić 1 łyżeczką miodu lub dodać listek świeżej mięty.



Yerba mate: Parzymy ją w tykwie (naczynie kupimy w sklepie Eko). Sypiemy do niej 1-2 łyżeczki suszu i zalewamy wodą o temp. ok. 75°C. Mate można też parzyć na zimno, zalewając susz zimną wodą (będzie delikatniejsza w smaku i ochłodzi). Można dodać sok z cytryny.

Konsultacja: Martyna Skibniewska, dietetyczka