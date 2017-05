Jak jeść, by zrzucić zbędne kilogramy?

Zaokrąglona twarz, fałdki na brzuchu i wylewający się tłuszcz Czyżby skurczyły się ciuchy?! Jednym słowem: przybraliśmy na wadze... Co pomaga zrzucić zbędne kilogramy? Nauka nawyków żywieniowych, a nie dieta na chwilę - doradza ekspert.

Jak zrzucić zbędne kilogramy nie stosując diety? Czy regularne posiłki pomogą nam pozbyć się nadprogramowych kilogramów? Co i ile pić? A może przejść na zupy warzywne? To pytania, które sobie odwiecznie zadajemy po zimie.

- Każdy z nas ma inne zapotrzebowanie na energię, czyli tzw. podstawową przemianę materii, potrzebną do m.in. oddychania, pracy mózgu, serca czy mięśni - mówi Anna Jelonek, dietetyk - Jeśli wartość jest niższa, niż być powinna, to organizm włącza mechanizm obronny przed zagłodzeniem i zaczyna się bronić. A co za tym idzie kumulować tkankę tłuszczową. Stąd wzrost dodatkowych kilogramów.

I wówczas przychodzi czas na twarde postanowienie: przechodzę na dietę.

- Często używamy słowa dieta - twierdzi dietetyczka - A to powinna być przede wszystkim nauka nawyków żywieniowych towarzysząca nam całe życie, a nie dieta na chwilę. Musi być dostosowana do obecnej masy ciała, wzrostu, wieki oraz aktywności fizycznej - dodaje.

Ważny jest rozkład posiłków w ciągu dnia, czyli śniadanie i obiad muszą być większe (kcal) niż np. 2 śniadanie czy podwieczorek.

- Jeśli posiłki spożywamy regularnie, ale o podobnych wartościach energetycznych organizm może odbierać to, jako podjadanie - ostrzega Anna Jelonek - Stąd bardzo ważne jest, aby w pierwszej połowie dnia jeść więcej, bo nasz metabolizm pracuje szybciej - doradza.

Stąd owoce, które zawierają cukry proste. Ale owoce również powinny być spożywane w pierwszej połowie dnia, bo organizm sobie z nimi najlepiej radzi.

- Po godzinie 16.00 spożywanie owoców może już powodować odkładanie tkanki tłuszczowej - przekonuje dietetyczka.

Jak powinniśmy pić wodę?

- Co 30-40 minut. Przynajmniej jeden kubek. I tak przez cały dzień - mówi dietetyczka - Błonnik wiąże wodę w jelicie grubym, wiec jeśli ktoś spożywa błonnik w diecie, a nie nawadnia się, efekt może być odwrotny: zaparcia, bóle brzucha i wzdęcia - doradza.

Według ekspertki, aby utrzymać szczupłą sylwetkę należy przede wszystkim jeść. Ograniczenie spożywania posiłków nie jest sposobem na odchudzanie. Wszystkie diety 1000 kcal i poniżej oraz diety wysoko białkowe prowadzą do wyniszczenia organizmu oraz efektu jojo. (PAP Life)