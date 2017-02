Jak odzwyczaić się od cukru?

Nie ma lepszej metody na odzwyczajenie się od cukru, niż wyeliminowanie go z menu, przekonuje dietetyk Elissa Goodman. Generalne porządki w swojej diecie ekspert radzi rozpocząć od wykluczenia z niej żywności przetworzonej.

Zdjęcie Migdały zawierają chrom, który eliminuje łaknienie słodyczy /©123RF/PICSEL

"Przestań jeść cukier!" - zaleca dietetyk Elissa Goodman. "Im mniej go spożywasz, tym mniejszą masz na niego ochotę. Zachęcam do wyeliminowania produktów przetworzonych i zastąpienia ich pełnowartościową żywnością. W krótkim czasie łaknienie na słodycze zmniejszy się" - radzi dietetyk.

James Duigan w swojej książce "Dieta oczyszczająco-odchudzająca według programu Clean & Lean", cukier wprost nazywa "toksyną w pięknym opakowaniu". Wskazuje, że jego nadmierne spożywanie nie tylko przyczynia się do przyrostu masy ciała, ale również przyspiesza procesy starzenia się.

Sprzymierzeńcem w walce słodkimi zachciankami jest chrom, który pomaga kontrolować stężenie glukozy we krwi. Trener i ekspert ds. żywienia, radzi, aby szukać produktów, które są jego bogatym źródłem.

"Chrom eliminuje łaknienie słodyczy. Do jego dobrych źródeł należą jajka, wątróbka, nerki, produkty z pełnego ziarna, orzechy, grzyby i szparagi. Nie wolno go jeść w dużych ilościach, jeśli chorujecie na cukrzycę. Włączcie do diety ciemne mięso. Łaknienie cukru często spowodowane jest niedoborem białka w diecie" - wyjaśnia.

Zachęca natomiast, aby nie rezygnować z owoców, które również są bogate w cukry, ale w najlepszej formie. I tu kolejna rada: po pierwsze jeść je z umiarem, a po drugie nigdy same.

"Nigdy nie jedzcie cukrów samych - dotyczy to również owoców czy miodu. Zawsze dodawajcie białko lub dobre tłuszcze np. orzechy, jogurt naturalny. Pomagają one spowolnić tempo, w jakim cukier dotrze do krwioobiegu. Jeśli dzieje się to zbyt szybko, np. po zjedzeniu babeczki, następuje gwałtowny przypływ energii, a potem gwałtowny jej spadek. Jeśli wolniej trawimy cukier, nie odczuwamy takiego skoku"- wyjaśnia w swojej książce.