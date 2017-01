- Twój mózg jest jak mięsień, trenuj go - zachęca dr Samantha Boardman. Początek roku to doskonały czas na wypracowanie nowych nawyków. Jednak, jak podkreślają eksperci, wszystko zaczyna się w głowie.

- Jestem, jaki jestem, nie nauczysz starego psa nowych sztuczek - wielokrotnie podczas sesji z pacjentami słyszałam takie stwierdzenia. Niezależnie od tego, jakim powiedzeniem się posłużymy, przekaz, jaki z niego płynie opiera się na wadliwym przekonaniu, że nasze zdolności, umiejętności, przyzwyczajenia czy nawyki są nieodwracalne - pisze na swoim blogu dr Samantha Boardman.

Psycholog wskazuje, że to przekonanie przez lata utrwalały również badania, z których wynikało, że mózg dorosłego jest całkowicie uformowany i niezmienny, a każda teoria zakładająca możliwość zmiany mózgu lub jego wzrostu, uznawana była za science fiction.



- Jednak najnowsze badania pokazują coś zupełnie innego. W rzeczywistości, mózg jest znacznie bardziej plastyczny niż kiedyś sądzono. Mózg zmienia się i ma zdolność dostosowywania się. Cały czas możemy się uczyć nowych rzeczy, rozwijać umiejętności i zdolności, nabywać nowych. Zatem gdy przyjmiemy ten sposób myślenia, oparty na nieustannym trenowaniu mózgu, możemy otworzyć się na nowe możliwości- wyjaśnia psycholog.

Możliwe jest nie tylko nabywanie nowych umiejętności, ale również wypracowanie nowych nawyków. Zatem jak wytrenować mózg? Jedną z form trenowania mózgu jest aktywność fizyczna, której znaczenie dla kondycji naszego mózgu podkreśla w swojej książce "Wspieraj swój mózg - odmładzaj się" dr Daniel G. Amen.



- Bez względu na to ile masz lat, aktywność fizyczna poprawia twoją pamięć, zdolność jasnego myślenia i umiejętność planowania. Dziesiątki lat badań potwierdzają, że studenci aktywni fizycznie mają lepsze oceny i osiągają lepsze wyniki w testach na każdym poziomie. Ćwiczenia fizyczne wzmacniają pamięć u młodszych oraz funkcjonowanie płatów czołowych u starszych dorosłych. Krótko mówiąc aktywność fizyczna powoduje tworzenie się nowych komórek w płatach skroniowych (uczestniczących w zapamiętywaniu) i korze przedczołowej (uczestniczącej w planowaniu i ocenie sytuacji) - wyjaśnia psychiatra, badacz układu nerwowego, klinicysta.

Naukowiec w swojej książce przytacza również tezę innego badacza, dr Joe'a Dispenzy, autor książki "Ewolucja mózgu: Naukowe podejście do zmiany zdania", który szczególną wagę przykłada do znaczenia naszych myśli.



- Zwraca on uwagę, że to jak myślimy, kreuje to, jak się czujemy. A to jak się czujesz, stwarza nastrój. Jeżeli nastrój pozostaje niekontrolowany, to z czasem tworzy się usposobienie, a w końcu osobowość. Twoja osobowość bez wątpienia wpływa ostatecznie na twój odbiór rzeczywistości. Tak wiele zaczyna się od jednej myśli - wyjaśnia dr Daniel G. Amen.

Dodaje, że jednym ze sposobów wyrabiania nowych nawyków jest ćwiczenie ich w wyobraźni.



- Poświęcenie czasu na szczegółowe wyobrażanie sobie, jak będziesz spędzać dzień, żeby mieć lepsze zdrowie i żyć dłużej, jest cennym narzędziem umysłowym podczas przygotowania do podjęcia stanowczej decyzji, żeby zmienić swoje życie raz na zawsze - zachęca psychiatra.



Podkreśla również jak ważne jest dostarczanie mózgowi nowych bodźców - zatem wszystko, co dla nas stanowi rozrywkę czy formę relaksu, jak czytanie książek, rozwiązywanie łamigłówek, układanie puzzli, gry planszowe, nauka języka czy zdobywanie nowych umiejętności, dla naszego mózgu jest bardzo wartościową pożywką.

- Dostarczaj mózgowi nowych doświadczeń, żeby tworzyły się nowe sieci neuronów. Dispenza podkreśla w swojej pracy naukowej zasadę, że "neurony, które razem przewodzą bodźce, tworzą wzajemne połączenia". Przewodzenie neuronów, jest o tyle większe, o ile więcej dostarczymy mózgowi nowych doświadczeń i okazji do uczenia się nowych rzeczy. Dlatego kolejny sposób na podejmowanie stanowczych decyzji to karmienie mózgu nowymi doświadczeniami i nową wiedzą - zaleca dr Daniel G. Amen. (PAP Life)