Jak zadbać o mózg?

Naukowcy szacują, że po 35. roku życia z kory mózgowej może ubywać codziennie nawet 10 tys. neuronów. Na nasze szczęście mamy ich tak dużo, że zmiany te nie są przez człowieka natychmiast odczuwane. Zmiany zachodzące w tzw. prawidłowym procesie starzenia dostrzegane są dopiero w dłuższym okresie. Jak usprawnić działanie swojego mózgu radzi Aneta Poczęta, terapeutka Integracji Sensorycznej i ekspert firmy Funtronic.

Jak twierdzi specjalistka, na pewno tryb życia wpływa bezpośrednio na dynamikę i rodzaj zmian zachodzących w mózgu. Bardzo ważne jest, byśmy aktywne spędzali czas - ruch, sport jest bardzo ważny dla naszego mózgu. Aby ten najważniejszy organ był ciągle sprawny, ważne jest uczenie się, zapamiętywanie, poznawanie nowych osób. To wszystko pozwala utrzymać funkcjonowanie mózgu na wysokim poziomie - radzi terapeutka.



Dobrze, jeśli będziemy wybierać różnorodne rozrywki intelektualne, np.: gry, czytanie, zwiedzanie nowych miejsc, dyskusje. Są to znakomite sposoby na efektywną stymulację układu nerwowego do produkcji większej liczby neuroprzekaźników. Zadbajmy też o odpowiednią dietę.



W diecie wspierającej prawidłową pracę mózgu nie może zabraknąć nasion, orzechów i nienasyconych kwasów tłuszczowych, które znajdziemy m.in. w tłustych rybach. Pamiętajmy także o dostarczaniu witamin i minerałów, które są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, czyli witamin z grupy B, lecytyny, cynku, żelaza, magnezu, potasu i fosforu. Dobrze, by te składniki pochodziły ze świeżych produktów, pamiętajmy więc o uzupełnianiu diety o różnorodne warzywa i owoce.



Jak podkreśla Poczęta, u osób w starszym wieku, w demencji starczej, a nawet w chorobie Alzheimera ważną formą terapii są gry wymagające myślenia, planowania oraz aktywności motorycznej. Terapeuci wprowadzają wtedy takie elementy jak: krzyżówki, szachy czy gry planszowe. Obecnie coraz częściej także włącza się w terapię urządzenia elektroniczne, takie jak komputer, tablet czy rzutniki lub stoły interaktywne. Wspomagają one rehabilitację i mobilizację osób starszych do podjęcia aktywności umysłowej i fizycznej, umożliwiają zabawy grupowe. Najważniejsze jest, by wciąż być aktywnym. (PAP Life)