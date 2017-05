Jak zapobiegać białaczce?

Ta choroba atakuje znienacka. Dolegliwości są niezauważalne albo przypominają inne schorzenia. Dlatego często diagnozowana jest zbyt późno.

Zdjęcie Białaczka jest uleczalna i nie musi być wyrokiem! /©123RF/PICSEL

Przed białaczką trudno się uchronić, bo nie ma jednego czynnika ją wywołującego. Na jej wystąpienie ma wpływ splot różnych okoliczności, które jednak można przewidzieć. Znając je, możemy się przed nimi bronić lub ich unikać. Dbajmy o dietę bogatą w warzywa i owoce. Zwłaszcza te, które obfitują we flawonoidy. Szczególnie chodzi o jeden z nich, apigeninę, mającą największe właściwości przeciwnowotworowe. Ułatwia dostrzeganie przez komórkę uszkodzenia w DNA i jednocześnie pomaga w jej uśmierceniu. Wtedy nie dochodzi do podziału i nowotwór się nie rozwija. Wiele badań wskazuje na to, że spożywanie warzyw i owoców przeciwdziała zachorowaniu na białaczkę. Ale warunek jest jeden - trzeba je jadać często, najlepiej kilka razy dziennie. Ruszajmy się. Nie wiadomo do końca dlaczego, ale aktywny tryb życia to kolejny sposób na niezachorowanie na białaczkę. Szczególnie chodzi o ćwiczenia na świeżym powietrzu. Nie palmy! Aż 20 proc. zachorowań na tego typu nowotwór krwi powoduje nikotynizm. To nie tak wiele jak w przypadku raka płuc, ale jednak nadal jest to liczba znacząca. Dlatego warto całkowicie zrezygnować z palenia papierosów w imię zdrowia. A także strzec się przed biernym paleniem, czyli wdychaniem dymu tytoniowego wydychanego przez innych.

Nikotynizm rodziców może wywołać mutacje genetyczne związane z ostrą białaczką u dzieci. TAK Chodzi nie tylko o bierne palenie ich potomka. Nikotynizm przyszłych rodziców ma wpływ na wystąpienie białaczki u ich dziecka. Wypalanie przed zapłodnieniem pięciu papierosów dziennie zwiększa liczbę niebezpiecznych mutacji o 8 proc.





Jak nie uszkodzić szpiku kostnego?

Jeśli zdecydujemy się na zdrowy styl życia, mamy już połowę sukcesu w profilaktyce białaczek. Równie ważną sprawą jest unikanie czynników, które mogą prowadzić do uszkodzenia szpiku kostnego. Jednym z nich jest promieniowanie jonizujące, do którego dochodzi na skutek wybuchu elektrowni jądrowej. W tej sprawie nie możemy nic zrobić. Na szczęście takie wypadki rzadko się zdarzają. Ostatnio tego typu incydent miał miejsce w dużej odległości od nas, w Japonii.



Ważnym elementem profilaktyki jest unikanie działania środków chemicznych, zwłaszcza w nadmiarze. Okazuje się, że każda substancja chemiczna w dużych dawkach może uszkodzić szpik kostny i DNA. Przykładem jest wystąpienie białaczki na skutek nadużywania leków przeciwbólowych, niesterydowych środków przeciwzapalnych oraz leków przeciwinfekcyjnych. Wrogowie naszego organizmu to pestycydy, które stosowane są w ochronie roślin. Ich pozostałości w spożywanych przez nas pokarmach lub wodzie też mogą uszkodzić w komórce gen, który dotąd blokował rozwój nowotworu.



Równie niebezpieczne jest częste spożywanie potraw smażonych na tłuszczach zwierzęcych, bo w wyniku takiej obróbki powstają trujące związki mogące uszkodzić szpik. Sporo mówi się o pleśni, która może być rakotwórcza. Ryzyko zachorowania na raka krwi zwiększa także kontakt z zanieczyszczonym powietrzem, przesyconym metalami ciężkimi.





Zdjęcie Smażenie na tłuszczu zwierzęcym może przyczynić się do rozwoju białaczki / ©123RF/PICSEL

Wielu badaczy twierdzi, że białaczki są wywoływane przez nieleczone stany zapalne i niektóre wirusy. Dotyczy to zwłaszcza białaczek dziecięcych. Przewlekłe stany zapalne ciągle stymulują układ odpornościowy, a to może prowadzić do zaburzeń w materiale genetycznym komórki. W konsekwencji daje to początek nowotworom krwi. Często mówi się o przewlekłej stymulacji komórek układu immunologicznego jako przyczynie odmiany białaczki zwanej szpiczakiem. Dbajmy o układ odpornościowy. W komórkach organizmu ciągle powstają mutacje genetyczne. Sprawny układ immunologiczny szybko reaguje na nietypowe komórki i likwiduje je. Tym samym nie dopuszcza do rozwoju nowotworu. Jeśli działa nieprawidłowo, nie jest w stanie rozpoznać i zniszczyć wadliwych komórek.



Im zdrowszy styl życia, aktywność fizyczna, dobra dieta i częste zmiany klimatu, wzmacniające odporność, tym większa szansa na sprawny układ immunologiczny i mniejsze prawdopodobieństwo zachorowania na białaczkę czy inne nowotwory.